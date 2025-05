Jocs dels Petits Estats - Tennis

Jiménez i Cartañà es marxen al descans perdent per un set a zero, veient-se superades d’inici (2-6)

La dupleta nacional s'ha vist bastant superada al primer assalt, sorpresa de fet, no havent pogut contrarestar la rapidesa dels cops maltesos

El duel entre Andorra i Malta obre la segona semifinal del dia en categoria doble femení, amb la participació de Vicky Jiménez i Judit Cartañà, recordem, la primera que ve de classificar-se també aquest matí per a disputar demà les ‘semis’ en l’apartat individual. El duet maltès està conformat per Francesca Curmi i Elaine Genovese, també amb molt nivell asobre. La segona semifinal, després d’aquesta, enfrontarà a Luxemburg contra Xipre, sent un d’ells el rival potencial en cas que pasin les locals.

El primer joc, lluny d’un assalt, ha estat un tanteig per a la dupla andorrana, ja que l’ha saldat a favor per 40-30 aprofitant el servei inicial (1-0). D’igual forma, la dupleta maltesa ha retornat el mateix resultat per endur-se i retallar distàncies en un segon joc profund. Els dos jocs següents han anat per al costat visitant, qui està aprofitant molt bé els espais de les locals (1-3).

Un dels descansos viscut al primer set i que s’ha saldat finalment en contra de les andorranes amb un correctiu de 2-6. | El Periòdic / P.M.

Amb tot per endavant, i amb les quatre jugadores agafant-se la mesura, el cinquè joc parteix amb certa igualtat i amb el servei per a Jiménez-Cartañà, sent la primera a treure’l (30-30), i amb el 40-40 la tensió continua sent màxima. Vicky i Cartañà han resolt l’avantatge a favor i s’han endut el fins ara joc més disputat del partit, tot i anar enrere 2-3 al set.

Les coses s’han posat encara pijtjor quan la parella local no ha conseguit contrarestar el servei maltès i l’avantatge general s’ha marxat fins al 2-4, i pocs minuts després en el 2-5 i, continuant l’espectacle maltès, amb un 2-6 que deixa tocades a les del Principat. La resiliència s’ha de posar a prova de cara a millorar en el segon assalt, com també el temps de reacció.