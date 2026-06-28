Tot i tenir contracte i la confiança del MoraBanc, Yves Pons podria fer les maletes i tornar a l’ASVEL Villeurbanne

Si bé té contracte per a una temporada més −amb clàusula de tall− i és una aposta de club, Yves Pons semblaria tenir els dies comptats al MoraBanc Andorra. Després d’un curs al Principat, i segons avança el mitjà francès ‘Le Progrès’, l’ala pivot tornaria a l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, on ja va jugar abans d’iniciar el seu periple espanyol amb el Girona, ara fa tres temporades. Nascut a Port-au-Prince i amb passat NBA, arribant a disputar 12 duels amb els Memphis Grizzlies, es posaria a les ordres del considerat millor jugador gal de la història, Tony Parker, llegenda dels San Antonio Spurs i que ahir mateix va ser anunciat com a primer tècnic del conjunt de la regió d’Alvèrnia-Roine-Alps. En tot cas, des de l’entitat pirenaica deixen clar que encara no hi ha hagut cap moviment en ferm i que, de moment, es compta amb ell.
Tot i que a Andorra ha estat un dels noms propis, els seus números, correctes a escala general pel que fa a un ‘quatre’, tampoc són tan destacables com per enfilar-se cap a un equip que competeix a l’Eurolliga. En aquest sentit, enguany ha amitjanat tres rebots per partit −2,4 defensius−, 0,3 taps i vuit punts amb un 5,8 de valoració. Quant als percentatges, sí que ha presentat les millors xifres des que va arribar a l’ACB: 40,9% en triples, 63,3% en tirs de camp i 69,6% des del tir lliure. Totes aquestes, les estadístiques més rellevants per a un ala pivot. En tot cas, l’internacional francès destaca pel seu físic i la destresa defensiva i es convertiria en la tercera sortida tricolor.
Trajectòria
Format a l’INSEP, Pons va fer el salt al bàsquet universitari nord-americà de la mà de la Universitat de Tennessee, on va disputar quatre temporades i es va consolidar com un dels millors especialistes defensius de la Southeastern Conference (SEC), sent elegit Millor Defensor de l’Any el 2020. Després de no ser seleccionat al draft del 2021, va signar un contracte dual amb els Grizzlies i va alternar l’NBA amb el filial a la G League. L’any 2022 va tornar a Europa per incorporar-se a l’ASVEL, amb el qual ja va disputar l’Eurolliga abans d’aterrar a l’ACB de la mà del Girona, on s’hi va estar dues campanyes abans d’arribar al MoraBanc.