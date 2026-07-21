Torres atribueix el descens d’assistència al Cirque du Soleil al Mundial, tot i destacar el bon retorn del públic

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha fet aquest dimarts un primer balanç de l’edició d’enguany del Cirque du Soleil i ha assegurat que el Govern està «molt satisfet» amb el desenvolupament de l’espectacle, malgrat que l’assistència registrada fins ara se situa lleugerament per sota de la de l’any passat. Segons ha comentat, aquesta davallada respon principalment a factors externs, especialment a la coincidència amb grans esdeveniments esportius internacionals com el Mundial de futbol d’Estats Units.
«Les dades d’ocupació no estan a l’altura del que hauríem pogut pensar, però per un motiu exogen al Cirque du Soleil», ha afirmat el mandatari. Tot i això, ha destacat que durant els darrers dies les ocupacions «tornen a ser molt elevades» i que el retorn dels espectadors està sent «molt bo». «L’espectacle està agradant moltíssim», ha remarcat. El titular de Turisme també ha apuntat que les elevades temperatures d’aquest estiu han modificat lleugerament els hàbits del públic. En aquest sentit, ha dit que els assistents arriben més tard al recinte que en edicions anteriors, evitant les hores de més calor, un fet que, ha indicat, pot donar la sensació inicial d’una menor afluència.
Torres ha subratllat igualment la bona resposta del sector turístic. Segons ha indicat, tant restauradors com hotelers els han traslladat la seva satisfacció pel funcionament de l’esdeveniment i consideren que el Cirque ja forma part de l’oferta turística consolidada del país durant el juliol. «Ja ens demanen que continuï perquè és un esdeveniment que posiciona aquest mes i sembla indissociable d’aquest període», ha afirmat.
Autocaravanes
D’altra banda, Torres també ha confirmat que ja s’han començat a aplicar les mesures sancionadores contra les autocaravanes que incompleixen la normativa. Tot i precisar que la gestió correspon al Ministeri d’Interior, ha explicat que els dispositius per immobilitzar aquests vehicles ja estan disponibles i que ja s’estan fent diferents actuacions.