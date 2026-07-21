Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, durant una entrevista amb aquesta casa. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Primer balanç

Torres atribueix el descens d’assistència al Cirque du Soleil al Mundial, tot i destacar el bon retorn del públic

Subratlla igualment la bona resposta del sector turístic, el qual considera que la cita ja forma part de l'oferta turística consolidada del juliol

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha fet aquest dimarts un primer balanç de l’edició d’enguany del Cirque du Soleil i ha assegurat que el Govern està «molt satisfet» amb el desenvolupament de l’espectacle, malgrat que l’assistència registrada fins ara se situa lleugerament per sota de la de l’any passat. Segons ha comentat, aquesta davallada respon principalment a factors externs, especialment a la coincidència amb grans esdeveniments esportius internacionals com el Mundial de futbol d’Estats Units.

«Les dades d’ocupació no estan a l’altura del que hauríem pogut pensar, però per un motiu exogen al Cirque du Soleil», ha afirmat el mandatari. Tot i això, ha destacat que durant els darrers dies les ocupacions «tornen a ser molt elevades» i que el retorn dels espectadors està sent «molt bo». «L’espectacle està agradant moltíssim», ha remarcat. El titular de Turisme també ha apuntat que les elevades temperatures d’aquest estiu han modificat lleugerament els hàbits del públic. En aquest sentit, ha dit que els assistents arriben més tard al recinte que en edicions anteriors, evitant les hores de més calor, un fet que, ha indicat, pot donar la sensació inicial d’una menor afluència.

El Cirque du Soleil estrena ‘Ràdio Andorra’ amb homenatge a l’emissora que va projectar el Principat al món

Llegir

Torres ha subratllat igualment la bona resposta del sector turístic. Segons ha indicat, tant restauradors com hotelers els han traslladat la seva satisfacció pel funcionament de l’esdeveniment i consideren que el Cirque ja forma part de l’oferta turística consolidada del país durant el juliol. «Ja ens demanen que continuï perquè és un esdeveniment que posiciona aquest mes i sembla indissociable d’aquest període», ha afirmat.

Autocaravanes

D’altra banda, Torres també ha confirmat que ja s’han començat a aplicar les mesures sancionadores contra les autocaravanes que incompleixen la normativa. Tot i precisar que la gestió correspon al Ministeri d’Interior, ha explicat que els dispositius per immobilitzar aquests vehicles ja estan disponibles i que ja s’estan fent diferents actuacions.

Comparteix
Notícies relacionades
Regular sí, però també supervisar
L’Executiu descarta un canvi normatiu quant al lloguer d’habitacions en considerar suficient el marc legal actual
Isabel Olivares arriba als 100 anys després de més de mig segle a Andorra: «El meu orgull més gran és la família»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Gili demana no «abaixar la guàrdia» davant la Festa Major tot i la reducció dels incidents d’aquests darrers mesos
  • Societat
L’Executiu confia superar els 600 pisos de parc públic al final de la legislatura mentre l’INH ja n’ha adjudicat 165
  • Política, Societat
Govern es dona una última oportunitat per pactar amb el Comú d’Escaldes les dades dels contractes de lloguer
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
La definició, influència i identitat en un plat del que implica un territori, eix central per a l’Andorra Taste 2026
  • Parròquies, Societat
Gili demana no «abaixar la guàrdia» davant la Festa Major tot i la reducció dels incidents d’aquests darrers mesos
  • Cultura, Parròquies
La segona edició del Rockòdrom Music Festival s’obre a l’escena internacional incorporant grups francesos i danesos
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu