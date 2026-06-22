El MoraBanc Andorra anuncia la no continuïtat de Justin McKoy i Sir’Jabari Rice per a la pròxima temporada

La feina als despatxos del MoraBanc Andorra també ha començat a carburar, i amb l’arribada d’Owen Aquino, el club ha anunciat aquest migdia la no continuïtat de Justin McKoy i Sir’Jabari Rice. «Ambdós jugadors no formaran part de la plantilla la propera temporada», han indicat, agraint-los «la seva professionalitat i compromís» durant el període en què han defensat la tricolor.
Pel que fa al de Raleigh, arribat l’estiu passat, no ha arribat a mostrar el nivell que s’esperava. Si bé ha jugat de mitjana gairebé 18 minuts en 32 jornades, només ha signat 6,6 punts i 3,2 rebots per tenir un 5,8 de mitjana. Quant al de Houston, signat al març, ha disputat 14 partits per amitjanar 24 minuts, 13,7 punts i 3,9 assistències amb un 14,6 de valoració.