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Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc Andorra anuncia la no continuïtat de Justin McKoy i Sir’Jabari Rice per a la pròxima temporada

El de Raleigh no ha arribat a mostrar el nivell que s'esperava, mentre que el de Houston ha amitjanat 13 punts i 3 assistències amb un 14 de valoració

La feina als despatxos del MoraBanc Andorra també ha començat a carburar, i amb l’arribada d’Owen Aquino, el club ha anunciat aquest migdia la no continuïtat de Justin McKoy i Sir’Jabari Rice. «Ambdós jugadors no formaran part de la plantilla la propera temporada», han indicat, agraint-los «la seva professionalitat i compromís» durant el període en què han defensat la tricolor.

Pel que fa al de Raleigh, arribat l’estiu passat, no ha arribat a mostrar el nivell que s’esperava. Si bé ha jugat de mitjana gairebé 18 minuts en 32 jornades, només ha signat 6,6 punts i 3,2 rebots per tenir un 5,8 de mitjana. Quant al de Houston, signat al març, ha disputat 14 partits per amitjanar 24 minuts, 13,7 punts i 3,9 assistències amb un 14,6 de valoració.

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