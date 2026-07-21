Solozábal vol consolidar-se a Segona Divisió i diu estar convençut que l’FC Andorra «és un lloc per poder brillar»

Hugo Solozábal ha estat presentat oficialment aquesta tarda com a jugador de l’FC Andorra i, sobre la gespa del Nou Estadi de la FAF, ha assegurat que el club tricolor suposa «una gran oportunitat» per fer el salt al futbol professional i consolidar-se a Segona Divisió. El migcampista, procedent del Getafe B i que ha signat per dos cursos, ha esmentat que l’aposta de l’entitat pel talent jove i el seu estil de joc han estat determinants per acceptar el repte. «Estic convençut que és un bon lloc per poder brillar», ha afirmat, tot destacant que el model futbolístic de l’equip «afavoreix» les seves característiques.
Solozábal ha reconegut que passar de 2a RFEF al futbol professional és «un gran salt», però ha assegurat afrontar-lo sense vertigen i amb la responsabilitat que comporta. En aquest sentit, ha considerat que haver debutat a Primera Divisió amb el Getafe i haver compartit vestidor amb el primer equip li ha permès preparar-se millor per a aquest pas. «És una oportunitat molt gran i estic desitjant aprofitar-la», ha remarcat.
«Estem formant un equip que vol aspirar al màxim possible» – Hugo Solozábal
El nou reforç també ha destacat l’acollida rebuda des de la seva arribada. «Els companys, l’staff i tothom han estat molt propers», ha dit, afegint que des dels primers amistosos s’ha sentit «molt còmode» amb l’equip. Sobre el seu perfil futbolístic, s’ha definit com un migcampista polivalent, capaç d’actuar tant d’interior com de pivot o de mitjapunta, tot i admetre que se sent més còmode ocupant una de les posicions d’interior.
Finalment, Solozábal ha valorat positivament la plantilla que s’està confeccionant aquest estiu i ha assegurat que l’objectiu és competir al màxim nivell. Tot i evitar parlar de classificacions concretes, ha deixat clara l’ambició del vestidor: «Estem formant un equip que vol aspirar al màxim possible. Donarem tot el que tenim per estar com més amunt millor».