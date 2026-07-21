Fernando Belasteguín aterra al Principat amb un projecte per a 25 anys i una inversió de cinc milions d’euros

La febre del pàdel està en auge arreu del planeta. El país no s’ha quedat enrere i Fernando Belasteguín, conegut com a Bela, l’ha escollit per continuar expandint el seu projecte empresarial. La llegenda argentina, número u mundial durant més de 16 anys consecutius, ha presentat aquest dimarts el futur Bela Padel Center Andorra, un complex esportiu que obrirà entre la primavera i l’estiu del 2027 a Encamp i que neix amb un contracte d’explotació de 25 anys, una inversió que rondarà els cinc milions d’euros i la voluntat de convertir-se en una referència.
«Andorra era un país on teníem molt clar que més aviat que tard havíem de venir», ha assegurat Bela als terrenys on ja comença a haver-hi moviment, tot comentant que la proximitat amb Barcelona, on la marca té el seu centre neuràlgic i resideix des de fa anys, a més del coneixement que té del país, van ser factors determinants perquè el projecte acabés aterrant al Principat.
«No volem que la gent vingui només a jugar o a fer gimnàs; volem que se senti part del club i que formi part del seu dia a dia» – Fernando Belasteguín
L’exjugador ha remarcat que la instal·lació anirà molt més enllà d’un club de pàdel convencional. En aquest sentit, ha assenyalat que el complex comptarà amb nou pistes completament cobertes, un gimnàs de prop de 900 metres quadrats, restaurant i aparcament, però que, sobretot, buscarà crear una comunitat al voltant d’aquest esport. «No volem que la gent vingui només a jugar o a fer gimnàs; volem que se senti part del club i que formi part del seu dia a dia», ha apuntat.
Precisament, Belasteguín ha justificat l’aposta per un equipament íntegrament ‘indoor’ pel clima del país. «En llocs on les temperatures són tan extremes ha de ser 100% cobert», ha afirmat, convençut que aquesta és la millor fórmula perquè els aficionats puguin practicar-lo durant tot l’any. També ha assegurat que a Andorra el pàdel «està tirant moltíssim» i el seu creixement sembla plenament consolidat. De fet, resideixen esportistes ara molt vinculats a aquest esport, com Carles Puyol, Javier Saviola o el pilot de MotoGP Raúl Fernández.
«Vindré molt més del que la gent es pensa»
Més enllà de posar el seu nom al projecte, Bela ha deixat clar que la seva implicació serà constant. Acostumat a cuidar tots els detalls durant els seus 30 anys com a professional, ha assegurat que manté aquesta mateixa filosofia en la seva faceta empresarial. «En teoria hauria de venir un cop per trimestre, però a Andorra vindré molt més del que la gent es pensa», ha afirmat. I és que la proximitat amb Barcelona, la seva segona casa, i el seu interès per viure de prop l’activitat dels clubs fan que prevegi una presència freqüent al Principat.
L’argentí també s’ha mostrat sorprès per la rapidesa amb què avancen els treballs, doncs aquest matí ja hi havia moviment al terreny on s’ubicarà el complex, just al costat del Nou Estadi de la FAF −el que ara és l’aparcament de terra−. Si es compleixen els terminis previstos, el club obrirà les portes entre la primavera i l’estiu del 2027.
Segons ha assenyalat, les converses amb la propietat dels terrenys van començar fa aproximadament un any i es van intensificar durant els últims vuit o nou mesos. El contracte signat és per un període de 25 anys, un factor que, segons ha remarcat, permet afrontar una inversió d’aquestes característiques amb garanties. Cal esmentar que el futur Bela Padel Center serà el quart club de la marca impulsada per Belasteguín, després de les instal·lacions d’Alacant i Barcelona i del projecte anunciat recentment a Buenos Aires.