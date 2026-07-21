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Piragüisme

Doria es refà del contratemps en caiac cross i es classifica per a les semifinals de caiac del Mundial d’Oklahoma

Competirà demà en la modalitat de canoa amb l'objectiu de repetir les bones sensacions i assegurar una nova classificació entre les millors

Després del contratemps viscut ahir en el caiac cross, Mònica Doria ha reaccionat de la millor manera possible. En aquest sentit, la palista de tricolor ha completat aquest dimarts una sòlida actuació als ‘heats’ de caiac del Mundial d’Oklahoma, classificatòria que ha superat amb la cinquena posició.

Doria ha aturat el cronòmetre en 91.02 segons, quedant a 1.64 segons de la millor marca, registrada per l’alemanya Ricarda Funk (89.38). Amb aquest resultat, ha certificat el seu passi directe a les semifinals, demostrant una gran solidesa al llarg del recorregut i deixant enrere el cop de la jornada inaugural.

Demà, torn de la canoa

Abans de les semifinals de caiac, previstes per a dijous, tornarà a competir demà dimecres en la modalitat de canoa, amb la seva baixada dels ‘heats’ programada a les 20.09 hores (hora andorrana). L’objectiu serà repetir les bones sensacions i assegurar una nova classificació entre les millors de la cita.

Mònica Doria queda fora del caiac cross del Mundial després d’una falta a la sortida i ser 57a als ‘time-trials’

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