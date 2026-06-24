El MoraBanc Andorra treballa en la renovació d’Aaron Best, una opció que Žan Tabak veu amb bons ulls

El MoraBanc Andorra s’ha posat mans a l’obra per renovar Aaron Best. Així ho ha avançat el compte ‘La Central ACB’ i ho ha pogut confirmar aquesta casa, i tot i que encara no hi ha res tancat, semblaria ser que l’operació s’està ultimant. Val a dir que la del canadenc no és pas l’única opció amb la qual el club tricolor treballa per cobrir el perímetre, però sí que és una que ha rebut el vistiplau de l’entrenador, Žan Tabak, amb qui va coincidir al Trefl Sopot.
Cal recordar que l’escorta nascut a Scarborough va aterrar al Principat l’estiu passat procedent de l’entitat polonesa i signant per una temporada. En un inici de lliga molt irregular, el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, va assegurar al desembre en una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA que Best ben d’hora faria les maletes, però el seu substitut no va acabar arribant i es va quedar a la Bombonera. Va ser llavors que les seves actuacions van anar a més i va deixar millors sensacions. Amb tot, ha posat punt final al curs amitjanant gairebé 22 minuts per partit, amb nou punts, 1,2 assistències i un 6,1 de valoració.
Repàs de la trajectòria
Best es va formar a la Universitat Ryerson −ara Toronto Metropolitan University−, on va jugar entre el 2011 i el 2016 per acabar consagrant-se com un dels jugadors més destacats del bàsquet universitari canadenc gràcies als 17,8 punts i 7,4 rebots de mitjana que va signar el darrer any. Després de no ser seleccionat al Draft de l’NBA del mateix 2016, va iniciar la seva carrera professional al Juventus Utena lituà per posteriorment tornar a Nord-amèrica i jugar amb els Raptors 905, filial dels Toronto Raptors.
La 2018-19 va fitxar pel conjunt alemany MHP Riesen Ludwigsburg, engegant un periple de consolidació al bàsquet europeu en la qual també va defensar els colors del PAOK Salònica BC grec i el Boulazac Basket Dordogne francès. Va tenir una segona etapa als Raptors 905 i una al Brampton Honey Badgers abans de tornar al Vell Continent de la mà del London Lions i el Trefl Sopot.