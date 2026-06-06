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El Periòdic d'Andorra
Cursa d'obstacles

Pau Nacenta i Veronika Drinkova s’imposen en categoria Elit a la 10a edició encampadana de l’Spartan Race

El conseller d'esports d'Encamp, Nino Marot, celebra que "l'impacte de l'Spartan Race com a destinació de turisme esportiu és inigualable"

L’Spartan Race omple aquest cap de setmana Encamp i celebra el seu 10è aniversari amb una valoració excel·lent dels recorreguts d’aquest any. Els corredors de la categoria Elit, de la cursa de 21 quilòmetres, han estat els primers a arribar. Pel que fa a la categoria masculina, el triomf ha estat per a l’espanyol Pau Nacenta, qui ha completat la prova amb un temps de 2:25’46. La segona posició ha estat per al francès Jonathan Garcia (2:27’16), mentre que l’espanyol i un dels clàssics de la cursa, Albert Soley, ha tancat el podi en tercera posició amb un registre de 2:28’50.

En la categoria femenina, la victòria ha estat per a l’eslovaca Veronika Drinkova, amb un temps de 3:10’03, imposant-se amb autoritat. L’han seguida les espanyoles Muntsa Ciuró Boixadera, segona amb 3:35’04, i María del Pilar Simón Recio, tercera amb 3:38’36. L’Spartan Race continuarà durant tot aquest dissabte amb les tandes Open i l’arribada de l’Ultra.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha manifestat que «l’impacte de l’Spartan Race com a destinació de turisme esportiu és inigualable”, i ha afegit que “durant 10 anys hem aconseguit situar Andorra com un destí immillorable per a un públic que busca entorns naturals per gaudir-los fent esport acompanyats de família i amics».

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