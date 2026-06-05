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  • Participants de l'Spartan Kids després de completar la cursa. | ANA / Mireia Reynal
Agències
Cursa d'obstacles

Prop de 800 escolars d’Encamp i del Pas de la Casa participen en l’Spartan Kids que obre la 10a edició de l’Spartan Race

El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica encampadà, Nino Marot, assenyala que l'activitat ja es troba plenament consolidada

Infants amb la banda negra al cap i pares fent fotos mentre els seus fills mosseguen la medalla han protagonitzat les imatges de la primera jornada de la 10a edició de l’Spartan Race d’Encamp, la qual tindrà lloc aquest cap de setmana. Un tret de sortida dedicat a les proves infantils −l’Spartan Kids−, amb un recorregut d’entre un i tres quilòmetres, més d’una desena d’obstacles i la participació d’uns 800 nens de les escoles d’Encamp i del Pas de la Casa.

«Aquesta és una cursa esportiva, però també de companyonia i de superació d’obstacles. A nivell educatiu hi ha una part molt interessant, perquè, a banda de fomentar l’esport, es tracta que els nens en facin pràctica i que, d’alguna manera, es vagin impregnant de tot el que passarà aquests dies aquí a Encamp, amb uns 4.200 corredors que ens visitaran dissabte i diumenge», ha destacat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot.

L’Spartan Race arriba a la 10a edició i ho fa amb un 10% més de participants que l’any anterior i uns 200 andorrans

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El conseller també ha posat en relleu la implicació de centenars de voluntaris durant tot el cap de setmana. «Actualment hi ha una part de l’organització i voluntaris que venen de fora del país i, evidentment, també les escoles, que ens ajuden a fer-ho possible, fent aquest acompanyament i ajudant en alguns dels obstacles més difícils», ha afegit.

Pel que fa al desenvolupament de la prova, Marot ha valorat positivament la logística i ha assenyalat que l’activitat ja es troba plenament consolidada al calendari de la vila. Així, ha explicat que veïns, comerciants i hotelers estan informats de l’esdeveniment i que s’ha treballat per minimitzar els impactes en matèria d’aparcaments i restriccions de trànsit, amb una bona comunicació prèvia que ha evitat grans afectacions.

Aquest dissabte, Encamp acollirà les modalitats Ultra −la més llarga, amb 50 quilòmetres i 60 obstacles−, Beast −21 quilòmetres i 30 obstacles−, i part de l’Esprint −cinc quilòmetres amb 20 obstacles−. Finalment, diumenge serà el torn per a la resta de la competició Esprint i per a la Super, en què els participants hauran de superar 25 obstacles durant un recorregut de 10 quilòmetres, informa l’ANA.

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