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  • El seleccionador nacional, Albert Panadero, durant un entrenament a l'Estadi Nacional. | FAF
Pol Forcada Quevedo
Futbol internacional

La selecció femenina visita la líder del grup, Hongria, per posar el punt final a la darrera finestra del Premundial

'Pana' apunta que afronten la cita com "un partit per créixer" i amb "il·lusió per tancar una bona fase en la qual hem competit i hem merescut més"

Després de caure per la mínima contra Macedònia del Nord en el darrer partit a casa, la selecció femenina visita demà (19.00 hores) l’Illovszky Rudolf Stadion de Budapest per enfrontar-se a la líder del Grup C3, Hongria. Ho fa amb la voluntat de sumar almenys un punt més abans de tancar la darrera finestra del Premundial, fase que li ha servit de creixement. «Sabem que és el rival més fort del grup», ha reconegut el seleccionador, Albert Panadero, esmentant que afronten la cita com «un partit per créixer» i amb «il·lusió per tancar una molt bona fase en la qual hem competit i hem merescut més» quant a puntuació.

Val a dir que les d’Alexandra Szarvas arriben amb la primera plaça assegurada després d’imposar-se en el darrer partit a l’Azerbaidjan per 1-2 amb un gol de Viktória Nagy a les acaballes. Encara més, les hongareses ho han guanyat absolutament tot a excepció de la jornada inaugural contra les tricolor, duel que va cloure amb empat sense gols. «Ens tocarà treballar molt defensivament, ser molt resilients i estar compactes. A partir d’aquí, gestionar cada detall», ha incidit ‘Pana’. Pel que fa a la llista, el tècnic ha cridat per primer cop a Anna Bos, davantera de només 16 anys. També viatjaran Noa Tesorero i Zoe Planagumà en substitució de Clàudia Plaja, Èlia Quílez i Olga Sabio.

La selecció femenina cau al darrer sospir contra Macedònia del Nord en l’últim duel del Premundial a casa (0-1)

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