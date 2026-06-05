La selecció femenina cau al darrer sospir contra Macedònia del Nord en l’últim duel del Premundial a casa (0-1)

Després de la doble jornada contra l’Azerbaidjan, la selecció femenina ha obert aquesta tarda la darrera finestra del Premundial caient per la mínima en un partit en què n’ha merescut molt més. Ha estat contra Macedònia del Nord, sumant una desfeta que les manté en darrera plaça del Grup C3 a falta d’un partit per cloure la fase.
Les locals han sortit amb decisió i una marxa més que les seves rivals, i des del primer moment s’han fet amb la pilota, movent-la amb passades curtes i molt criteri des del darrere a la cerca d’espais. En primera instància ho han pogut fer amb més facilitat, però la tasca se’ls ha anat complicant quan les balcàniques han fet més alta la pressió. Llavors han tingut elles més esfèrica i la primera del matx, just abans d’arribar al quart d’hora amb un tir molt llunyà que ha sortit fora. Després ho ha provat Ulza Maksuti amb una falta lateral que Joana Babot ha aturat sense problemes (18′).
Posteriorment han sigut minuts pirenaics, amb arribades que no han acabat concretant fins que a la mitja hora han tingut la més clara de la primera meitat (32′). D’un gran tall defensiu de Maria da Cruz la pilota ha arribat a Tere Morató, qui després d’una bona cursa desfent-se de dues rivals li ha passat a Maria Ruzafa per, sola davant Viktorija Panchurova, haver de rematar massa forçada i directament al cos de la portera. El refús, per a les d’Albert Panadero, tampoc l’han pogut materialitzar per ben poc. La darrera abans d’enfilar camí cap als vestidors ha estat per a Èlia Quílez, amb un tir des de la frontal després d’una gran jugada col·lectiva que ha acabat a les mans de Panchurova (45′).
A la represa, la primera acció ha estat per a les d’Aleksandar Andov, amb una conducció per l’esquerra de Maksuti que ha acabat amb un remat de primeres de Lora Sulejmani que ha sortit massa creuat (48′). Durant els minuts inicials han estat precisament les visitants les qui ho han intentat amb més insistència, tot i que la possessió era pirenaica.
Així, una de les ocasions que han tingut ha sigut amb una triangulació entre Ariadna Pernia, Ari Gonçalves i Morató que ha clos amb un tir esquerrà d’aquesta última −acabada d’ascendir a la Lliga F amb el València− que ha aturat Panchurova (66′). Però les macedònies també han dit la seva, com amb un tir directe de falta llunyana que Babot ha retingut sense problemes. Finalment, tot i la insistència d’ambdues seleccions, la balança s’ha decantat per a Macedònia del Nord quan Pavlina Nikolovska ha rematat una centrada llunyana (86′).
Les andorranes clouran aquesta fase europea visitants dimarts vinent (19.00 hores) la primera classificada del Grup C3, Hongria, combinat que aquesta tarda s’ha imposat a l’Azerbaidjan per 1-2 amb un gol de Viktória Nagy a les acaballes.