La selecció femenina es fa forta davant Hongria i obre el Premundial amb un punt amb regust de triomf (0-0)

La selecció femenina ha donat el tret de sortida al Premundial plantant cara contra Hongria, el ‘coco’ del grup C de la Lliga 3 en el qual estan enquadrades, i aconseguint deixar un empat sense gols tot mostrant una molt bona imatge de principi a fi i sabent aguantar els molts cops de les rivals. A més, evidentment, puntuant davant un molt complicat combinat.
Des d’un primer moment ha quedat clar que l’hongarès seria el conjunt més dominador, tot i que les locals han sabut esperar per intentar fer mal al contracop, cercant principalment jugar amb Maria Ruzafa. De fet, la pilota tampoc els ha cremat, i quan l’han tingut, han provat enllaçar passades, però la pressió alta de les rivals els ha complicat la tasca. Així, i després d’uns primers avisos aturats per la defensa pirenaica, la primera de les d’Alexandra Szarvas ha arribat just passats els 10 minuts, amb Zsanett Kaján rematant una centrada per sobre la porteria defensada per Alba Martín.
El domini de pilota, a partir de llavors, ha estat de les visitants, posant setge a les tricolor, però no acabant de concretar davant la bona imatge d’aquestes. No ha estat fins al minut 25 que Hongria ha tingut la més clara fins al moment, quan Zsófia Mayer s’ha quedat a res d’haver només d’empènyer una passada de la mort que ha arribat amb una gran jugada de les seves per la banda esquerra, per la qual han intentat crear més perill.
Al llarg dels 45 minuts inicials, i amb les d’Albert Panadero gaudint d’alguna arribada a l’àrea rival, han estat les capitanejades per Henrietta Csiszár les que han pogut trencar la igualada en més d’una vegada. La més clara, de nou, amb Mayer, qui ha vist com una rematada dins l’àrea es topava amb el pal (37′). A més, durant la primera meitat, cal destacar que les visitants han gastat dues finestres de canvis amb les dues centrals. La primera a sortir ha estat Hanna Németh per donar lloc a Laura Kovács, un canvi sobre el paper tàctic (14′), mentre que la segona ha estat una lesionada Beatrix Fördős perquè entrés Virág Nagy (34′).
A la represa, les de la república de l’Europa central han posat una marxa més i han incrementat el ritme, sobretot aprofitant la superioritat física. La primera els ha arribat al 55′ amb Kaján internant-se a l’àrea i acabant xutant a l’exterior de la creueta amb l’esquerra. Amb tot, Martín també ha aparegut amb dues molt bones accions en els minuts posteriors per evitar dues dianes, de Csiszár i Dora Süle, a boca de canó.
Veient que el lluminós continuava amb l’empat a zero i el temps anava acabant, Hongria ha posat la directa, però no ha estat capaç d’imposar-se a una Andorra molt ben plantada al darrere i, sobretot, amb una Martín que s’ha fet molt gran sota pals. Ara, el pròxim duel de les de ‘Pana’ serà dissabte a les 15.00 hores visitant una Macedònia del Nord que avui ha caigut per 2-0 contra Azerbaidjan.