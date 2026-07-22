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  • Christian Garcia ha estat el primer a acomiadar-se de la UE Santa Coloma. | FAF
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

Els jugadors de la UE Santa Coloma comencen a moure fitxa per mantenir-se a la Lliga Multisegur Assegurances

Fins i tot alguns d'ells han iniciat converses amb l’Sporting d’Escaldes, conjunt que ocuparà la plaça de l'entitat groc-i-negra en cas de descens

A falta de fer oficial el descens administratiu de la UE Santa Coloma, ara per ara l’opció amb més força, alguns dels seus jugadors ‘franquícia’ ja han començat a moure fitxa per mantenir-se el curs vinent a la Lliga Multisegur Assegurances. En aquest sentit, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, no es tractaria només d’un o un parell de casos aïllats, sinó d’un grapat de futbolistes que, vist el rebombori i l’altra probabilitat d’acabar a Segona Divisió, volen mantenir-se al primer esgraó nacional. Fins i tot alguns han iniciat converses amb l’Sporting d’Escaldes, conjunt que ocuparà la plaça colomenca en cas de descens −es parla d’un parell ja tancats−.

Cal recordar que l’internacional andorrà Christian Garcia va ser el primer a acomiadar-se de l’entitat groc-i-negra. Ho va fer amb un missatge a les xarxes socials en el qual assenyalava que «s’ha jugat amb la nostra il·lusió, amb l’esforç d’un vestidor que mai va deixar de creure, amb el treball diari de moltes persones que van continuar donant-ho tot malgrat la incertesa i amb la confiança d’aquells que només volíem dedicar-nos a fer la nostra feina».

En aquell mateix escrit, el central assenyalava que «se’ns va prometre moltes coses, se’ns va assegurar que tot se solucionaria» i que, la realitat, «per desgràcia, ha estat molt diferent». «Tant de bo algun dia aquest club torni a ser dirigit amb la serietat i el respecte que mereix la seva història i totes les persones que han format part d’ella», afegia, una afirmació que una font contactada per aquest mitjà també va esmentar: «Les quantitats a deure que ha deixat la gestió de la temporada anterior són molt importants i difícils de solucionar a curt termini».

La UE Santa Coloma té peu i mig a Segona Divisió mentre que el Ranger’s es mantindrà a la Lliga Multisegur

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