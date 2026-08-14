Carles Manso vol un FC Andorra fidel a la seva identitat per encetar la temporada amb bon peu contra el Ceuta

L’FC Andorra aixeca demà el teló d’una nova temporada a Segona Divisió amb la visita del Ceuta (17.00 hores), i ho farà amb la voluntat de mantenir intacta la identitat que l’ha caracteritzat els darrers cursos. Així ho ha assenyalat el tècnic tricolor, Carles Manso, durant la roda de premsa prèvia, asseverant que espera veure des de la primera jornada un conjunt «molt reconeixible», després de vuit partits de pretemporada i amb un gruix important de futbolistes que continuen del curs passat. «Esperem un FC Andorra dominador, intens en la pressió després de pèrdua, que intenti jugar a camp rival i sigui proactiu en totes les situacions del joc», ha assenyalat el català, incidint que «el full de ruta el tenim molt clar i sabem qui volem ser».
Al davant hi haurà un Ceuta que també ha renovat part de la plantilla, però que manté José Juan Romero a la banqueta. Manso espera, per tant, una proposta similar a la de l’anterior any, amb un rival associatiu i capaç d’adaptar-se a diferents escenaris. Allò conegut com a ‘camaleònic’. De fet, el cos tècnic pirenaic ha tornat a analitzar els dos duels de la temporada passada per detectar els punts on poden fer ferida: «Creiem que sabem on els podem fer mal i què hem de tenir en compte perquè no ens en facin a nosaltres».
«Esperem un FC Andorra dominador, intens en la pressió després de pèrdua, que intenti jugar a camp rival i sigui proactiu en totes les situacions del joc» – Carles Manso
Un dels condicionants de l’estrena serà la disponibilitat dels nous fitxatges, alguns encara pendents de completar els tràmits per ser inscrits. L’entrenador de l’FC Andorra, però, ha volgut transmetre tranquil·litat i ha desvinculat aquesta situació de qualsevol problema de ‘fair play’, atribuint-la als processos burocràtics del país. «Des de la direcció esportiva i des del club ens han transmès tranquil·litat perquè estan treballant en això», ha comentat, tot confiant poder disposar de tots demà. Sigui com sigui, ha remarcat que «la nostra idea de joc no canviarà si tenim un jugador o un altre».
Quant als objectius, el tècnic ha situat la permanència com el primer esglaó, fixant els 50 punts com la xifra a assolir abans de pensar en reptes majors. «Volem continuar sent ambiciosos, no ens volem posar sostre», ha assegurat Manso, qui vol arribar a aquesta barrera «tan aviat com es pugui» per poder mirar després «coses més engrescadores».