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Pol Forcada Quevedo
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Futbol nacional

La UE Santa Coloma té peu i mig a Segona Divisió mentre que el Ranger’s es mantindrà a la Lliga Multisegur

La resolució del Comitè de Competició arribarà després de no rebre els extractes bancaris que acreditessin els colomencs haver liquidat deutes

El punt final al fulletó és a tocar. A falta que el Comitè de Competició anunciï la resolució −s’hauria de fer en els pròxims dies−, EL PERIÒDIC ha pogut saber que la UE Santa Coloma és gairebé ja equip de la Segona Divisió del futbol andorrà, la Lliga Grup Pirineu. Es tractaria d’un descens administratiu, del qual aquesta casa ja va parlar a primers de mes, que l’òrgan esportiu emetrà després de no rebre els extractes bancaris requerits a l’entitat colomenca per acreditar que ha liquidat els deutes amb la plantilla, parapública i proveïdors.

Val a dir que des del club van assegurar des del primer moment haver aportat tot el que se’ls havia demanat, però que arran de tot el murmuri entorn la seva situació econòmica, el Comitè de Competició va demanar un altre tipus de documentació −apareixen aquí els extractes bancaris− que no han acabat presentant. Ara, amb la que semblaria ser una imminent caiguda al segon esglaó futbolístic del país, aquest mitjà ja va informar que els grocs-i-negres presentaran al·legacions davant l’organisme regulador de la normativa esportiva. La seva plaça l’ocuparà l’Sporting d’Escaldes.

El Ranger’s també havia de presentar el mateix lligall. En aquest sentit, una altra font consultada ha apuntat que ha estat així i que rebrà el vistiplau per mantenir-se a la Lliga Multisegur Assegurances. De fet, la directiva laurediana −bé, mexicana en bona part−, ja és fins i tot coneixedora de la decisió, motiu pel qual ha iniciat la confecció de l’equip. A partir d’aquí, i després d’unes informacions inicials indicant que el projecte d’aquest curs seria més ‘low cost’, semblaria ser que ja tenen tancada alguna incorporació de renom mentre continuaran comptant amb Armando León, qui ho va tenir tot pràcticament fet per marxar a Croàcia. A més, volen fer una rentada de cara tant en l’àmbit esportiu com de comunicació.

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