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  • Un dels darrers partits d'aquest curs de la UE Santa Coloma. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
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Futbol nacional

Un curs «nefast» per a la UE: el club no disposa dels documents requerits i té molt complicat mantenir-se a Primera

L'únic desenllaç implica un descens administratiu, davant el qual la directiva colomenca intentarà trobar una solució i presentarà al·legacions

A conseqüència d’una temporada «nefasta» en l’àmbit administratiu i de gestió, la UE Santa Coloma té molt complicat competir el curs vinent a la Lliga Multisegur Assegurances. Així ho ha assegurat a EL PERIÒDIC una font coneixedora del cas, apuntant que l’entitat havia presentat tot el requerit al Comitè de Competició, el qual, després «dels rumors i detalls publicats a la premsa», ha demanat un altre tipus de documentació −extractes bancaris− que «no tenim ni tindrem aviat». El termini per presentar-los, cal recordar, clou dijous a la nit. Davant aquesta premissa, l’únic desenllaç implica un descens administratiu perquè la seva plaça l’ocupi l’Sporting d’Escaldes.

En cas que s’acabi donant, la directiva colomenca, encara amb creditors mexicans, intentarà trobar una solució jurídica i presentarà al·legacions davant el Comitè de Competició. «A partir d’aquí, esperar, però esperem que es pugui evitar el descens», ha mencionat la mateixa font. Si no és així, es té clar que la UE continuarà com fins ara, tot i que amb un canvi de paradigma per deixar de banda el futbol professional i centrar-se en el planter i el conjunt de futbol sala: «El primer equip passaria a ser de cost molt baix per tenir un curs d’adaptació i, més endavant, ja es decidiria si s’ataca un possible intent d’ascens».

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En tot cas, el més important tenen clar que és liquidar els deutes amb jugadors, parapública i proveïdors, motiu pel qual l’equip no va rebre la llicència UEFA, tal com va avançar aquest mitjà. De fet, com va informar també aquesta casa, a la plantilla se li ha fet promeses de pagaments, símils de pagarés. «Les quantitats a deure que ha deixat la gestió de la temporada anterior són molt importants i difícils de solucionar a curt termini», lamenta. Val a dir que algunes veus apuntaven a una possible ‘desaparició’ del club. Una rentada de cara que amb la relegació al segon esglaó futbolístic del país podria implicar un canvi de nom i imatge.

El Ranger’s i l’altre colomenc

Una altra font consultada ha indicat que el Ranger’s, l’altre equip sobre la corda fluixa que també té fins a la nit de demà per entregar els extractes bancaris que demostrin que no manté deutes, en principi sí que ha saldat comptes i presentarà la documentació requerida per mantenir-se a la màxima categoria. D’altra banda, apareix l’FC Santa Coloma, conjunt que ha sabut aprofitar la situació i ha signat almenys a tres jugadors que aquest ja tancat curs han defensat l’escut de la UE Santa Coloma i tres més del Ranger’s.

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