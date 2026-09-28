El TAD manté les sancions a Piqué i l’FC Andorra pels incidents contra l’Albacete i només deixa sense ‘càstig’ Vilaseca

El Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) ha confirmat gairebé íntegrament les sancions imposades per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a l’FC Andorra arran dels incidents posteriors al partit contra l’Albacete, disputat l’1 de maig. La resolució, dictada el 10 de setembre, manté tant el càstig a Gerard Piqué com els imposats al director esportiu, Jaume Nogués, i al delegat Cristian Lanzarote, així com la multa i el tancament parcial de l’estadi durant dues jornades. L’única sanció que queda anul·lada és la del president de l’entitat, Ferran Vilaseca, qui havia estat suspès durant quatre mesos.
Els fets es remunten al duel de Segona Divisió contra l’Albacete, després del qual l’acta arbitral va recollir diversos incidents protagonitzats per membres de l’entitat tricolor. Segons el document, Piqué ja s’havia dirigit al col·legiat durant el descans per qüestionar la seva actuació i, una vegada finalitzat el partit, hauria protestat a crits i seguit l’àrbitre pel túnel fins a l’entrada del vestidor arbitral. L’acta també atribuïa a Lanzarote la frase «Ets el pitjor assistent de la categoria», repetida fins a cinc vegades, mentre que Nogués hauria exclamat «Pocavergonyes!» en dirigir-se a l’equip arbitral.
La tensió es va traslladar posteriorment cap a l’aparcament. A Piqué se li van atribuir noves expressions contra l’equip arbitral, mentre que Nogués, segons l’acta, va manifestar el desig que els seus integrants patissin un accident. En el cas de Lanzarote, el document assenyala que va efectuar comentaris que van incrementar la tensió sense complir les funcions que li corresponien com a delegat. Ja a l’aparcament, Vilaseca s’hauria apropat al delegat informador, l’hauria empès amb el pit i hauria aixecat el puny abans de ser aturat pels agents presents.
Un dels punts analitzats pel TAD ha estat la documentació aportada posteriorment per l’FC Andorra per defensar els seus responsables, després que el club no presentés al·legacions a l’acta ni proposés proves dins del termini inicial. Entre els documents hi havia l’acreditació de «Lliure Accés» de Piqué, un certificat del registre de societats andorrà, declaracions dels implicats i un informe de l’empresa Valira Seguretat. El Comitè d’Apel·lació de l’RFEF havia rebutjat aquesta documentació perquè considerava que s’havia presentat fora de termini.
El TAD, però, no ha compartit que totes aquestes proves s’haguessin d’excloure automàticament. El tribunal ha acceptat l’acreditació de Piqué, el certificat registral i la seva declaració perquè responien a qüestions com l’autorització d’accés o la seva possible condició de directiu de fet, plantejades per primera vegada durant la resolució disciplinària. També ha admès l’informe de seguretat, elaborat després del termini inicial. En canvi, ha rebutjat les declaracions de Vilaseca i Lanzarote perquè es limitaven a negar uns fets que ja apareixien recollits en l’acta i, per tant, considera que s’haurien pogut presentar anteriorment.
Pel que fa directament a l’entitat, el tribunal manté la multa de 1.500 euros i el tancament parcial de l’estadi durant dos partits, una mesura que afecta la llotja presidencial i les zones VIP annexes. El club havia argumentat que no podia ser sancionat per la presència de Piqué al túnel perquè aquest espai no formava part, al seu entendre, del recinte de vestidors i perquè el mateix FC Andorra li havia expedit una acreditació. El TAD rebutja els dos arguments i considera que el túnel forma part de la zona interior restringida de l’estadi i que una autorització concedida pel club no pot ampliar les persones que la normativa federativa permet que hi accedeixin.
Un altre dels elements centrals del recurs era determinar si l’RFEF tenia potestat disciplinària sobre Gerard Piqué, tenint en compte que no ocupa formalment un càrrec dins de l’organigrama del club. La defensa argumentava que la seva condició d’accionista no era suficient per considerar-lo directiu, una premissa que el mateix tribunal accepta si s’analitza de manera aïllada. En aquest cas, però, conclou que existeixen prou indicis per considerar-lo «administrador o directiu de fet» de l’FC Andorra.
Així, Piqué manté els sis partits de suspensió imposats pel seu comportament al túnel de vestidors, així com els dos mesos d’inhabilitació. En aquest cas, la sanció respon a les expressions que l’acta li atribueix durant la sortida cap a l’aparcament. El tribunal manté igualment els tres partits de suspensió de Cristian Lanzarote per menyspreu a l’assistent arbitral, mentre que, en el cas de Jaume Nogués, continuen vigents els sis partits de suspensió i els dos mesos d’inhabilitació. El TAD considera que l’expressió «Pocavergonyes!» dirigida a l’equip arbitral constitueix per si mateixa una ofensa verbal sancionable. D’aquesta manera, Ferran Vilaseca és l’únic dels sancionats que veu prosperar el recurs.