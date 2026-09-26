Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El MoraBanc deixa escapar l’estrena davant l’Obradoiro. | ACB
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc Andorra deixa escapar l’estrena davant l’Obradoiro després d’arribar amb avantatge a l’últim quart

Els tricolor arriben a tenir deu punts de renda, però es queden sense encert en el tram final i els gallecs capgiren el duel per imposar-se 85-90

El MoraBanc Andorra ha començat la Lliga Endesa amb una derrota per 85-90 contra el Monbus Obradoiro al Pavelló Toni Martí, en un partit que els tricolor han tingut sota control durant bona part dels 40 minuts. Els de Zan Tabak han arribat a superar els deu punts d’avantatge en diferents fases de l’enfrontament, però han anat perdent força i encert a mesura que avançava el duel. L’Obradoiro, qui no s’ha despenjat en cap moment, ha aprofitat l’últim quart per posar-se per primera vegada per davant i acabar castigant un MoraBanc que no ha pogut reaccionar en els minuts decisius.

L’arrencada tricolor ha estat pràcticament immillorable, amb intensitat defensiva, una bona circulació de pilota i un parcial inicial de 14-2 que ha obligat els gallecs a remar des dels primers minuts. Chumi Ortega ha assumit protagonisme amb dos triples consecutius, mentre Artem Pustovyi s’ha fet fort sota els cèrcols i Aaron Best també ha contribuït a ampliar una diferència que ha arribat al 27-14 al final del primer quart. La bona posada en escena s’ha completat amb un triple de Lazar Mutić sobre la botzina.

Luka Bottiroli, exemple de créixer sense presses: «El poc que he aconseguit ho he fet amb disciplina, treball i obsessió»

Llegir

L’Obradoiro ha començat a trobar respostes durant el segon període, sobretot a través del joc interior i de l’aportació de Brandon Childress i Caleb Agada. Els visitants han anat retallant la diferència fins a situar-se a només un punt, amb el 42-41, tot i que cada intent d’igualar el duel ha trobat una resposta dels andorrans. En un dels moments més delicats ha emergit Leon Radosevic amb sis punts consecutius, abans que un alley-oop entre James Akinjo i el pivot croat permetés al MoraBanc marxar als vestidors encara per davant, amb un ajustat 46-43.

El pas pel descans ha retornat als de Tabak part de la intensitat de l’inici i, especialment, l’encert exterior. Aaron Best, Kyle Kuric i James Akinjo han anotat tres triples que han permès als locals recuperar marge i tornar a portar el partit cap al seu terreny. El MoraBanc ha arribat així a gaudir d’una renda de deu punts amb el 68-58, però l’Obradoiro ha resistit novament i ha aprofitat els darrers compassos del tercer període per acostar-se fins al 70-65 i mantenir completament obert l’enfrontament abans dels últims deu minuts.

Rafa Luz confia en el nou MoraBanc malgrat una pretemporada irregular: «Serem molt diferents d’aquí a un mes»

Llegir

El guió ha canviat en el darrer quart. El MoraBanc ha començat a encadenar possessions sense encert mentre els gallecs trobaven continuïtat en atac i feien mal des del joc interior. Sis punts consecutius de Felipe Dos Anjos han situat el 70-71 i han donat a l’Obradoiro el seu primer avantatge de la nit, abans que Leo Meindl i Yunio Barrueta ampliessin el cop amb dos triples que han col·locat el 74-77. Els tricolor han intentat recuperar el control, però el partit ja havia entrat en una dinàmica favorable als visitants.

L’Obradoiro ha gestionat millor els últims minuts i un triple de Brandon Childress ha acabat de decantar l’enfrontament. El MoraBanc no ha trobat la resposta necessària per revertir la situació i ha acabat cedint per 85-90, consumant una derrota en l’estrena a la Lliga Endesa després d’haver comandat el marcador durant bona part del partit.

El MoraBanc Andorra incorpora Rati Andronikashvili durant dos mesos per reforçar la posició de base

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els promotors reconstruiran la Querola després de l’incendi: «Vint anys de feina no desapareixen entre les flames»
Virtus adverteix que el nou POUP pot arribar a frenar l’habitatge de lloguer i «bloquejar del tot» l’oferta a la capital
Un centenar de persones es reuneixen a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp per donar un últim adeu a Gabriel Ubach

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 20/09/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Inter Escaldes

3

Ranger's

0

  • 20/09/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Casa de Portugal

0

Atlètic Escaldes

3

  • 20/09/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Esperança

4

FC Ordino

0

  • 20/09/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Sporting Escaldes

1

FC Santa Coloma

5

  • 19/09/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Carroi

2

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Jordi Cano encapçala l’ofensiva d’un FC Andorra que es retroba amb la victòria a Granada i trenca la mala ratxa (2-3)
  • Esports
Manso posa el focus en la confiança per trencar la ratxa: «No fem les coses tan malament per portar cinc derrotes»
  • Esports
La selecció obre la Nations League amb una cruel derrota davant una Malta que remunta als darrers 10 minuts (1-2)
Entrevistes esportives
Berta Miquel
Gimnasta rítmica
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu