El MoraBanc Andorra deixa escapar l’estrena davant l’Obradoiro després d’arribar amb avantatge a l’últim quart

El MoraBanc Andorra ha començat la Lliga Endesa amb una derrota per 85-90 contra el Monbus Obradoiro al Pavelló Toni Martí, en un partit que els tricolor han tingut sota control durant bona part dels 40 minuts. Els de Zan Tabak han arribat a superar els deu punts d’avantatge en diferents fases de l’enfrontament, però han anat perdent força i encert a mesura que avançava el duel. L’Obradoiro, qui no s’ha despenjat en cap moment, ha aprofitat l’últim quart per posar-se per primera vegada per davant i acabar castigant un MoraBanc que no ha pogut reaccionar en els minuts decisius.
L’arrencada tricolor ha estat pràcticament immillorable, amb intensitat defensiva, una bona circulació de pilota i un parcial inicial de 14-2 que ha obligat els gallecs a remar des dels primers minuts. Chumi Ortega ha assumit protagonisme amb dos triples consecutius, mentre Artem Pustovyi s’ha fet fort sota els cèrcols i Aaron Best també ha contribuït a ampliar una diferència que ha arribat al 27-14 al final del primer quart. La bona posada en escena s’ha completat amb un triple de Lazar Mutić sobre la botzina.
L’Obradoiro ha començat a trobar respostes durant el segon període, sobretot a través del joc interior i de l’aportació de Brandon Childress i Caleb Agada. Els visitants han anat retallant la diferència fins a situar-se a només un punt, amb el 42-41, tot i que cada intent d’igualar el duel ha trobat una resposta dels andorrans. En un dels moments més delicats ha emergit Leon Radosevic amb sis punts consecutius, abans que un alley-oop entre James Akinjo i el pivot croat permetés al MoraBanc marxar als vestidors encara per davant, amb un ajustat 46-43.
El pas pel descans ha retornat als de Tabak part de la intensitat de l’inici i, especialment, l’encert exterior. Aaron Best, Kyle Kuric i James Akinjo han anotat tres triples que han permès als locals recuperar marge i tornar a portar el partit cap al seu terreny. El MoraBanc ha arribat així a gaudir d’una renda de deu punts amb el 68-58, però l’Obradoiro ha resistit novament i ha aprofitat els darrers compassos del tercer període per acostar-se fins al 70-65 i mantenir completament obert l’enfrontament abans dels últims deu minuts.
El guió ha canviat en el darrer quart. El MoraBanc ha començat a encadenar possessions sense encert mentre els gallecs trobaven continuïtat en atac i feien mal des del joc interior. Sis punts consecutius de Felipe Dos Anjos han situat el 70-71 i han donat a l’Obradoiro el seu primer avantatge de la nit, abans que Leo Meindl i Yunio Barrueta ampliessin el cop amb dos triples que han col·locat el 74-77. Els tricolor han intentat recuperar el control, però el partit ja havia entrat en una dinàmica favorable als visitants.
L’Obradoiro ha gestionat millor els últims minuts i un triple de Brandon Childress ha acabat de decantar l’enfrontament. El MoraBanc no ha trobat la resposta necessària per revertir la situació i ha acabat cedint per 85-90, consumant una derrota en l’estrena a la Lliga Endesa després d’haver comandat el marcador durant bona part del partit.