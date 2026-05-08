Manso, sobre la polémica amb Ena Wolf: “En estar Piqué en el focus, es magnifiquen coses que no han passat”

L’FC Andorra ha viscut una de les setmanes més intenses de la temporada justament quan l’equip venia d’assolir la permanència i es trobava en el seu millor moment. L’incident arbitral després de la derrota contra l’Albacete va acabar amb la sanció de sis partits i dos mesos d’inhabilitació per al màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, a més de la suspensió d’un partit per al tècnic, Carles Manso, entre altres sancions.
En la prèvia del duel d’aquest diumenge (14.00 hores) contra el Las Palmas, Manso ha afirmat que “s’ha de passar pàgina”. No obstant això, ha subratllat que “tenint el propietari que tenim, tot el que faci el club té més repercussió”. En aquesta línia, ha destacat que “en estar Piqué al focus de tot, es magnifiquen coses que no han passat i això també cal dir-ho”, ha assegurat.
Amb tot, Manso ha reiterat que la desfeta contra l’Albacete no va ser “només pels àrbitres” i assumeix la seva responsabilitat. I, tancant amb l’afer arbitral, el tècnic català ha remarcat que “hem d’intentar no caure en aquestes coses si tornen a passar”, tot indicant que “siguem un club més gran o més petit, el que hem de fer és respectar el nostre escut, respectar la gent amb la qual treballem i intentar que aquestes situacions no tornin a passar per la imatge del club”.
Pel que fa al partit de diumenge, amb Manso sancionat, serà el preparador físic, Aitor Yeto, el “cap visible de l’staff”. Una situació que, en tot cas, segons l’entrenador, “no canvia pràcticament res”, ja que “les ordres les donem tots”. Malgrat tot el que ha succeït, Manso espera “màxima normalitat” de cara al duel amb l’objectiu que “els tres punts es quedin a casa”.
Així doncs, cal destacar que el Las Palmas arriba al Principat com a quart classificat amb 66 punts, amb opcions matemàtiques d’aconseguir l’ascens directe, però també amb el perill de sortir de la zona de play-off en cas de no assolir una bona ratxa de resultats en el tram final de temporada. Quant als andorrans, amb el play-off pràcticament descartat, la principal fita serà la ja mencionada durant les darreres jornades: arribar i superar els 59 punts aconseguits en la primera temporada a la Segona Divisió, amb Eder Sarabia al capdavant de l’equip.