Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Gerard Piqué durant una entrevista amb aquesta casa. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso, sobre la polémica amb Ena Wolf: “En estar Piqué en el focus, es magnifiquen coses que no han passat”

L'FC Andorra rep a Las Palmas després d'una setmana marcada per l'incident arbitral que ha acabat amb el màxim accionista inhabilitat

L’FC Andorra ha viscut una de les setmanes més intenses de la temporada justament quan l’equip venia d’assolir la permanència i es trobava en el seu millor moment. L’incident arbitral després de la derrota contra l’Albacete va acabar amb la sanció de sis partits i dos mesos d’inhabilitació per al màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, a més de la suspensió d’un partit per al tècnic, Carles Manso, entre altres sancions.

En la prèvia del duel d’aquest diumenge (14.00 hores) contra el Las Palmas, Manso ha afirmat que “s’ha de passar pàgina”. No obstant això, ha subratllat que “tenint el propietari que tenim, tot el que faci el club té més repercussió”. En aquesta línia, ha destacat que “en estar Piqué al focus de tot, es magnifiquen coses que no han passat i això també cal dir-ho”, ha assegurat.

Amb tot, Manso ha reiterat que la desfeta contra l’Albacete no va ser “només pels àrbitres” i assumeix la seva responsabilitat. I, tancant amb l’afer arbitral, el tècnic català ha remarcat que “hem d’intentar no caure en aquestes coses si tornen a passar”, tot indicant que “siguem un club més gran o més petit, el que hem de fer és respectar el nostre escut, respectar la gent amb la qual treballem i intentar que aquestes situacions no tornin a passar per la imatge del club”.

“Siguem un club més gran o més petit, el que hem de fer és respectar el nostre escut, respectar la gent amb la qual treballem i intentar que aquestes situacions no tornin a passar per la imatge del club” – Carles Manso

Pel que fa al partit de diumenge, amb Manso sancionat, serà el preparador físic, Aitor Yeto, el “cap visible de l’staff”. Una situació que, en tot cas, segons l’entrenador, “no canvia pràcticament res”, ja que “les ordres les donem tots”. Malgrat tot el que ha succeït, Manso espera “màxima normalitat” de cara al duel amb l’objectiu que “els tres punts es quedin a casa”.

Així doncs, cal destacar que el Las Palmas arriba al Principat com a quart classificat amb 66 punts, amb opcions matemàtiques d’aconseguir l’ascens directe, però també amb el perill de sortir de la zona de play-off en cas de no assolir una bona ratxa de resultats en el tram final de temporada. Quant als andorrans, amb el play-off pràcticament descartat, la principal fita serà la ja mencionada durant les darreres jornades: arribar i superar els 59 punts aconseguits en la primera temporada a la Segona Divisió, amb Eder Sarabia al capdavant de l’equip.

L’RFEF castiga l’FC Andorra: sanció de sis partits i dos mesos d’inhabilitació a Piqué, i tancament parcial de l’estadi

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Un creixement “exponencial de la població” relacionat amb la crisi de l’habitatge, els reptes de la Creu Roja
Andorra la Vella defensa una formació unificada dels agents de circulació sense avançar en un model laboral comú
Tor veu a prop “la prova pilot” amb Colòmbia, però evita indicar una data fixa per a la seva posada en marxa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Jose Segura, enguany en el seu primer periple internacional, iniciarà dissabte el play-off d’ascens a Segona Divisió
  • Esports
Convertir la Bombonera en “la nostra fortalesa”, l’assignatura pendent de Tabak abans de rebre el BAXI Manresa
  • Esports
Joan Verdú incorpora l’exesquiador croat Natko Zrnčić-Dim com a nou entrenador fins als Jocs Olímpics
Entrevistes esportives
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu