L’era Piqué està a punt de complir els set anys: mitjana d’un entrenador per temporada i l’actual recerca meditada

L’aterratge de Gerard Piqué a l’FC Andorra està a ben poc de complir els set anys. Era el desembre del 2018, concretament cap als dies finals abans de donar la benvinguda al nou any i, des de llavors, fins a set entrenadors han passat per la banqueta. El darrer ha estat Ibai Gómez –el que menys ha durat de tots ells–, i cal recordar que des de la directiva tricolor encara s’està treballant a trobar-li substitut. Una decisió que, com han dit per activa i per passiva, no es prendrà amb pressa en pro de cercar el perfil encertat.
Richard Imbernón va ser el primer a caure. De fet, ho va fer directament quan Piqué va agafar les regnes, sent relegat a l’equip juvenil de l’FC Andorra. Va ser el tècnic del primer equip durant les 16 primeres jornades de la temporada 2018/19, al Grup 2 de la Primera Catalana, i va plegar amb un balanç de cinc victòries, sis empats i cinc desfetes i el conjunt en vuitena posició. L’endemà del seu adeu, l’exjugador del Barça va nomenar ‘Gabri’ García, qui acompanyat per Albert Jorquera, va acabar cloent la lliga en primera posició sense perdre cap duel més i assolint l’ascens a la llavors Tercera Divisió –l’actual 2a RFEF–.
‘Gabri’ García, acompanyat per Albert Jorquera, va ser l’artífex de l’ascens a la llavors Tercera Divisió abans de la compra de la plaça del Reus
Aquell mateix estiu, el club va comprar per poc més de 450.000 euros la plaça del Reus i va ascendir directament a Segona B –l’actual 1a RFEF–. Es va continuar amb García i un inici demolidor, tot i la derrota en la jornada inaugural davant l’Espanyol B, mantenint-se invictes durant 12 jornades. Tot va canviar després de caure contra el Cornellà. Era la jornada 14, i en els posteriors 12 duels només van sumar el triomf en tres d’ells. Aquesta mala dinàmica li va costar el càrrec, i el 26 de febrer del 2020 va ser acomiadat.
Va arribar llavors Nacho Castro, qui gairebé un any després i amb un bon inici lliguer –la 2020/21 només va veure dues derrotes en 12 duels–, va ser substituït per Eder Sarabia, qui va acabar fent història. Era el gener de l’any 2021, i en el seu primer curs es va quedar a les portes del futbol professional després de caure a les semifinals del play-off d’ascens contra la Reial Societat B. La fita, però, la va acabar assolint la temporada següent, quan el seu conjunt va acabar primer de la ja nomenada 1a RFEF.
El seu primer periple a Segona Divisió es podria dir que va ser pràcticament immillorable, doncs l’FC Andorra va finalitzar setè a vuit punts d’accedir al play-off. Però tot va canviar el segon, quan els rivals li tenien la matrícula ben apuntada i no va voler desistir ni un pèl de l’estil de joc que tant caracteritzava aquell equip, malgrat que un bon grapat dels jugadors eren diferents dels de la temporada anterior. Així doncs, els resultats no arribaven i quan els pirenaics ja estaven al descens se’l va acabar despedint.
Abans de l’aterratge de Ferran Costa, el triumvirat format per Toni Astorgano, Aitor Yeto i José Bermúdez es van asseure a la banqueta per sumar una important victòria davant el Mirandés. Va ser posteriorment que el de Castelldefels va arribar amb la molt complicada missió de la permanència. I no la va acabar assolint. Ja a 1a RFEF, el català va durar fins a mitjan gener, després de sumar mals resultats, sobretot lluny de l’Estadi Nacional, i deixar els andorrans en 10è lloc i lluny de l’objectiu de retornar a LaLiga Hypermotion. Al capdavant s’hi va posar el seu assistent, ‘Beto’ Company, com a remei mentre no arribava un nou entrenador, però va convèncer i el temps li va donar la raó. Només tres desfetes durant la fase regular i l’ascens després del play-off contra l’Eivissa i la Ponferradina.
El de Valls va finalitzar contracte i no se’l va renovar tot i el bon paper, ja que Ibai Gómez ja estava lligat amb l’FC Andorra com a aposta de futur de cara al segon periple de l’equip al futbol professional. Però la jugada no ha acabat sortint bé. Tot i un inici d’ensomni, amb el bilbaí a la banqueta, l’FC Andorra ha passat d’estar entre els sis primers al descens, d’on encara no ha sigut capaç de sortir.
El relleu, sense pressa
El darrer partit ja va estar encapçalat pel cos tècnic interí, amb Carles Manso com a cara més visible, però amb les decisions preses entre tots els que el formen. També s’hi sumen les de Gerard Piqué, qui com l’any passat, ha fet un pas endavant i s’ha deixat veure dirigint entrenaments i a El Molinón. «No sabem si seré jo el cap visible del cos tècnic o una altra persona, nosaltres som un grup de treball i ens devem al club, el que ens digui el Jaume [Nogués] i el Gerard ho acatarem i anirem cap endavant», va citar precisament Manso després de l’empat contra l’Sporting de Gijón. Com s’ha esmentat, la directiva vol que el relleu d’Ibai Gómez sigui una peça que encaixi gairebé a la perfecció amb l’estil i les idees del club, per la qual cosa no es volen precipitar.
En aquest sentit, els primers 45 minuts d’Astúries han satisfet el vestidor i tot apunta que segurament es repetirà la fórmula pel matx coper d’aquest dimecres contra la Cultural Leonesa, amb l’staff interí a la banqueta. «Si seguim la imatge de la primera meitat, sortirem d’aquesta situació […] Jugant així estem convençuts que tornarem a ser i a donar els bons resultats a l’afició», va completar Manso.