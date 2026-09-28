El Centre de Protecció Caní estrena noves instal·lacions coincidint amb un mínim històric de gossos acollits

El Centre de Protecció Caní ha celebrat aquest dilluns les remodelacions i millores de les seves instal·lacions impulsades pel Govern, així com una futura zona d’esbarjo per als gossos, amb l’objectiu que els animals es puguin trobar en les millors condicions possibles. «Hem fet una nova zona d’acollida i recepció […] Una zona d’office i descans justament per a aquests mateixos voluntaris, que sovint passen moltes hores aquí durant la setmana. Hem remodelat també la part de serveis, dels banys, i hem fet una nova part de cures i una nova part de neteja dels utensilis que s’utilitzen per als animals», ha declarat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la seva visita al centre.
Segons ha declarat Casal, Govern ha invertit 122.000 euros en aquesta última remodelació, fent que la xifra total d’actuacions al centre ascendeixi fins als 800.000 euros en els últims anys, si es té en compte l’edifici que es va inaugurar ara fa dos anys. Altrament, el ministre també ha celebrat que actualment el centre es troba en mínims pel que fa a la població de gossos: «Estem amb xifres històriques i mínimes al voltant dels gossos que hi ha al centre. Estem a 13 gossos a dia d’avui i, per tant, en total n’hi ha 20, perquè set d’aquests estan en acollida, amb famílies que fan aquesta acollida».
«Una zona d’esbarjo vol dir una zona que permetrà que un gos no estigui tancat en una gàbia. Llavors, no és un luxe, és realment per millorar la qualitat bàsica del gos» – Audrey Montiel
Unes declaracions que la presidenta de GosSOS, Audrey Montiel, també considera molt positives: «Pensem que el missatge està arribant a la població. Tenim moltes persones que ens han dit que aquest estiu volien comprar i finalment han decidit adoptar. Això és una victòria increïble per al país i estem molt orgullosos d’aquesta fita». A més, Montiel també ha volgut destacar que, per evitar el retorn de gossos adoptats, han posat en marxa una prova pilot d’un programa d’acompanyament en què «qualsevol gos que s’adopti al centre té tot un programa d’acompanyament per part de l’associació que per a l’adoptant és gratuït, a càrrec nostre. Llavors qualsevol adoptant estarà acompanyat no només per nosaltres, sinó per un educador extern, i això és una ajuda increïble per a la família, perquè fa que aquest gos que surt amb una ansietat i un estrès molt gran del centre pugui arribar a adaptar-se al seu nou entorn de la mà d’un educador».
Altrament, FEDA també ha invertit prop de 70.000 euros en la construcció d’una zona d’esbarjo. «El que ha fet FEDA és construir la zona d’esbarjo que hi ha aquí sota. Això ha tingut un cost aproximat d’uns 70.000 euros i ha condicionat aquesta zona perquè els gossos també puguin tindre moments de més esbarjo», ha explicat la directora general de FEDA, Sílvia Calvó. Una nova zona que permetrà, doncs, que els gossos puguin passar menys temps als cubicles, tal com ha reafirmat Montiel: «Una zona d’esbarjo vol dir una zona que permetrà que un gos no estigui tancat en una gàbia. Llavors, no és un luxe, és realment per millorar la qualitat bàsica del gos. Com més zones d’esbarjo tinguem, menys hores passaran els gossos en els cubicles».