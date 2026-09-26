Jordi Cano encapçala l’ofensiva d’un FC Andorra que es retroba amb la victòria a Granada i trenca la mala ratxa (2-3)

L’FC Andorra ha posat punt final a la seva pitjor dinàmica del curs de la millor manera possible, assaltant Granada per retrobar-se amb el triomf després de cinc derrotes consecutives (2-3). Els pirenaics, efectius en atac i obligats a resistir l’empenta local durant bona part del matx, han trobat en Jordi Cano el principal protagonista amb un doblet, al qual s’ha afegit la diana de Marc Domènech. Tres gols que han permès als de Carles Manso tornar a somriure i evitar que la ratxa negativa s’allargués fins a convertir-se en la pitjor de la història del club a Segona Divisió.
A la primera acció amb cara i ulls ha arribat el gol tricolor. Cano, com mana la tradició transformant allò que toca, ha rebut en profunditat per internar-se cap a l’àrea i, amb l’esquerra i rematant escorçat ha enviat l’esfèrica al fons de la xarxa tot i que la toqués Raúl Lizoain (7′). A partir de llavors, les ocasions, sense perill, han estat andaluses, com també la possessió. I la pressió alta els ha produït efecte, assetjant uns andorrans als quals els ha costat fet allò que mana el seu estil, sortir amb la pilota jugada. La més clara l’ha signat Manu Lama amb un tir molt llunyà que ha sortit fora per poc (27′).
Ben poc després, Sergio Rodelas s’ha quedat a poc de l’empat rematant de primeres el refús d’un córner que ha sortit llepant el travesser (32′). I just a la següent, també d’un servei de cantonada, però a l’altre costat del camp, el 0-2, amb Domènech aprofitant també un refús ‘nazarí’ per encanonar des d’uns 16 metres (34′). En tot cas, la iniciativa ha continuat sent local, sense arribar a concretar i arribant així a la mitja part.
Just a la represa, els de ‘Pacheta’ han retallat diferències fent mal de nou a pilota aturada. Així, en un altre córner, Lama ha rematat de testa al segon pal en desfer-se de Diego Alende (48′). José Arnaiz ha pogut fer l’empat just després, rebent en llarg però acabant amb un tir per sobre la porta de Pau López, i ha replicat Jordi Cano aprofitant una molt mala passada de la defensa cap a Lizoain (51′). Era l’1-3. Amb aquesta premissa, el Granada s’ha tornat a fer amb la pilota, i arribada l’hora de partit, López ha vist la vermella directa per una falta sobre Chinaza Okonyia a la frontal, la qual ha acabat en groga després d’una llarga revisió del VAR.
La insistència granadina ha continuat, i han acabat trobant premi, de nou amb un servei de cantonada. En aquest sentit, Lama l’ha tornat a tocar al segon pal i ha assistit a l’interior de l’àrea petita perquè Mario Jiménez endollés una volea imparable i fes el 2-3 (78′). Amb l’FC Andorra adormint el duel, i alguna acció que els locals a poc s’han quedat de transformar, s’ha arribat al xiulet final.