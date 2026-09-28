La diplomàcia parlamentària de 51 països es donarà cita a Andorra en una trobada «amb molta projecció exterior»

Andorra acollirà del 7 al 9 d’octubre la 24a Sessió de Tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE (OSCEPA), una de les principals trobades parlamentàries de l’organisme i la més nombrosa que ha acollit el país en els darrers anys. La cita, organitzada pel Consell General, reunirà 407 participants procedents de 51 delegacions dels 57 estats membres, dels quals 321 seran parlamentaris,: «51 països sobre 57 realment és un èxit de participació molt important. M’atreviria a dir que és superior al que pronosticàvem inicialment», ha celebrat la cap de la delegació andorrana, Meritxell López, qui ha recordat que les circumstàncies polítiques internes dels diferents estats dificulten habitualment aconseguir una representació completa.
La resposta obtinguda té també, segons López, una relació directa amb el precedent del 2017, quan Andorra va acollir per primera vegada una Sessió de Tardor de l’OSCEPA. «Sense aquesta sessió, amb molt èxit i amb molt bon encert organitzatiu, segurament no hauríem tingut tant èxit, perquè realment el retorn que tenim del 2017 és molt positiu i molts països ens recalquen que tenen moltes ganes de tornar», ha explicat. Cal destacar que el programa, sota el lema ‘Reptes emergents, respostes compartides: reforçar la cooperació a l’espai OSCE’, inclourà la reunió de la Comissió Permanent, la Conferència Parlamentària i el Fòrum Mediterrani. La sessió inaugural tindrà lloc el 7 d’octubre i comptarà amb la intervenció, entre altres, del síndic Carles Ensenyat.
«De vegades, als petits estats hi ha resolucions, hi ha casuístiques concretes en què l’afectació per a un petit estat no sempre és la mateixa que per a un estat d’una dimensió més gran» – Meritxell López
Per altra banda, la Conferència Parlamentària es desenvoluparà entre dimecres i dijous i s’estructurarà al voltant de tres grans eixos: el primer, el paper dels parlaments com a generadors de confiança i defensors del multilateralisme, amb la intervenció del rector de la UdA, Juli Minoves, i del vicepresident de l’OSCEPA, Luis Graça; el segon, la sobirania energètica, la seguretat i la sostenibilitat, amb la participació, entre altres, del senador dels Estats Units Sheldon Whitehouse, i el vicepresident de la Comissió d’Afers Econòmics de l’OSCEPA, Artur Gerasymov; i el tercer, la protecció de les poblacions vulnerables en l’era digital, amb especial atenció a la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i les amenaces híbrides, amb el catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ulises Cortés, i la representant especial de l’OSCEPA per a la IA, Federica Onori.
«A partir del debat que es fa a la taula, on hi participen experts sobre el debat i els centenars de parlamentaris assistents, són debats que normalment serveixen perquè a la sessió que se celebra al febrer s’incorporin aquests punts en les resolucions que fa l’OSCEPA», ha apuntat Carles Naudi. López, per la seva banda, ha explicat que Andorra aprofitarà la trobada per reforçar la cooperació entre els petits estats membres de l’OSCEPA: «Aquesta trobada el que pretén és donar continuïtat a la iniciativa que ja va tenir lloc al setembre, la signatura del memoràndum d’entesa de la Conferència de Presidents de Parlament dels Petits Estats Europeus».
«Poder tancar aquest camí en una sessió de tardor a Andorra creiem que té un valor simbòlic que representa molt bé el que hem fet: mantenir una actitud molt proactiva dins d’aquest organisme» – Pol Bartolomé
«De vegades, als petits estats hi ha resolucions, hi ha casuístiques concretes en què l’afectació per a un petit estat no sempre és la mateixa que per a un estat d’una dimensió més gran», ha argumentat la cap de la delegació andorrana sobre la necessitat d’establir aquesta cooperació, amb l’objectiu «d’intercanviar informació, comparar, i pactar o arribar a certs consensos». Així, la programació vinculada a la trobada començarà un dia abans de la inauguració oficial, amb una jornada de treball de la Xarxa de Joves Parlamentaris de l’OSCEPA. «En els últims quatre anys, tant la consellera López com un servidor hem mantingut una activitat força intensa en el marc d’aquesta xarxa de joves parlamentaris», ha exposat Pol Bartolomé.
A més, la jornada inclourà una trobada amb Andorra Business centrada en la innovació i l’emprenedoria juvenil, així com una xerrada-debat a la UdA en el marc d’un taller organitzat conjuntament amb Afers Exteriors. «Poder tancar aquest camí i aquest trajecte en una sessió de tardor a Andorra creiem que té un valor simbòlic que representa molt bé el que hem fet, que és mantenir, des de la humilitat i des de la modèstia i les característiques dels parlamentaris d’Andorra, una actitud molt proactiva dins d’aquest organisme», ha indicat Bartolomé, mentre que López ha remarcat que «és una ocasió molt important per realitzar diplomàcia parlamentària i tindrà una projecció exterior important per al nostre país».