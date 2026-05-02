  • Gerard Piqué, durant les entrevistes amb els mitjans. | @FCANDORRA
Futbol - LaLiga Hypermotion

Piqué, de nou al centre de la polèmica després de la derrota contra l’Albacete: “En un altre país us rebentarien”

El màxim accionista de l'FC Andorra carrega contra l'actuació arbitral, incidint que el club va demanar al CTA que Ena Wolf no els arbitrés més

La tensió viscuda en el duel entre l’FC Andorra i l’Albacete continua generant conseqüències i situant el club tricolor en el focus mediàtic. El partit, que cal recordar va acabar amb derrota dels locals, va estar marcat per una forta controvèrsia arbitral i diversos incidents posteriors que han transcendit més enllà del terreny de joc. Així, i segons consta en l’acta arbitral, el màxim accionista del club, Gerard Piqué, es va dirigir al col·legiat després del xiulet final per mostrar el seu desacord amb les decisions preses. En aquest sentit, el document recull que el dirigent va fer “objeccions de caràcter tècnic” sobre l’actuació arbitral.

Els incidents no es van aturar aquí. Ja a la zona del pàrquing, i segons el mateix informe, es va produir un episodi especialment tens amb la presència també del director general, Jaume Nogués. En aquest context, l’acta reflecteix que el dirigent tricolor va afirmar textualment: “En un altre país us rebentarien, però aquí a Andorra som un país civilitzat”. A més, el mateix document recull altres expressions dirigides a l’equip arbitral, entre elles una frase atribuïda a Nogués: “Tant de bo tingueu un accident”.

L’Albacete posa fi a la ratxa de sis partits sense perdre de l’FC Andorra amb un plantejament molt defensiu (0-1)

Aquests fets s’afegeixen a una jornada especialment convulsa per al conjunt pirenaic, marcada també per expulsions de l’staff, com Carles Manso, i altres protestes derivades d’alguna acció polèmica. Com ja ha passat més d’una vegada aquesta temporada, la situació podria comportar sancions disciplinàries tant per als protagonistes com per a l’entitat, en un moment clau en què encara poden lluitar pel play-off.

La piulada

En paral·lel als incidents recollits a l’acta, Piqué també va reaccionar públicament a través de les xarxes socials, on va exposar el seu malestar amb l’actuació arbitral i amb la designació del col·legiat. En el seu missatge, la cara més visible de l’FC Andorra va recordar que el club ja havia traslladat prèviament una queixa formal a la federació espanyola per evitar aquesta designació, assegurant que “vam demanar fa un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrés més partits de l’FC Andorra”.

En la mateixa publicació, l’exjugador va anar més enllà i va qüestionar el nivell de l’àrbitre i la gestió arbitral del duel, en una línia crítica que reforça la tensió viscuda sobre el terreny de joc. El dirigent va qualificar la situació de “vergonya” i va denunciar el que considera un perjudici reiterat cap a l’entitat tricolor.

Notícies relacionades
L’FC Andorra llança un comunicat esmentant el seu “ferm desacord” amb l’acta arbitral d’Alonso de Ena Wolf
La 17a Ruta de la Tapa de Sant Julià de Lòria estrena guardó per la gastronomia saludable junt amb Cellab
Mas confia que el Centre de Salut Mental de la Seu d’Urgell serà un “un alleujament important per les famílies”

Notícies relacionades
  • Esports
L’Albacete posa fi a la ratxa de sis partits sense perdre de l’FC Andorra amb un plantejament molt defensiu (0-1)
  • Esports
L’FC Andorra aposta pel futbol de país i Aron Rodrigo es converteix en el primer reforç de cara el quart any professional
  • Esports
Žan Tabak comptarà amb el “plus físic” d’Okoye i la seva “àmplia experiència a la lliga” contra La Laguna Tenerife
