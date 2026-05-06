L’RFEF castiga l’FC Andorra: sanció de sis partits i dos mesos d’inhabilitació a Piqué, i tancament parcial de l’estadi

Fi al fulletó. L’FC Andorra ha rebut un cop dur per part del Comitè de Disciplina de la RFEF, el qual ha sancionat amb sis partits i dos mesos d’inhabilitació el màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, després dels incidents ocorreguts al final del partit contra l’Albacete, en una resolució que també castiga diversos dirigents del club i obliga al tancament parcial del Nou Estadi de la FAF durant dues jornades.
Cal recordar que la tensió va explotar després de la derrota del conjunt tricolor en un partit marcat per la polèmica arbitral. Segons va reflectir el col·legiat Alonso d’Ena Wolf a l’acta i al posterior annex, diversos membres del club van increpar l’equip arbitral una vegada finalitzat el xoc. Entre ells va aparèixer el nom de Piqué, a qui l’àrbitre atribueix comentaris intimidatoris i una actitud “agressiva i desafiant” a la zona de vestidors. Així, la resolució considera provats els fets descrits pel col·legiat i entén que l’exjugador del Barça va tenir una participació directa als incidents malgrat no figurar oficialment a l’organigrama federatiu de l’FC Andorra, ja que només és el màxim accionista −també la cara més visible del projecte−.
En tot cas, el càstig no s’acaba aquí. El director esportiu, Jaume Nogués, també ha estat sancionat amb sis partits i dos mesos d’inhabilitació, mentre que el president, Ferran Vilaseca, ha rebut una suspensió de quatre mesos. A més, el delegat Cristian Lanzarote no podrà exercir durant tres partits i altres integrants del cos tècnic han estat castigats amb diferents sancions disciplinàries. A nivell institucional, el Comitè de Disciplina també ha imposat una multa econòmica de 1.500 euros a l’entitat tricolor i ha ordenat el tancament parcial de la llotja i de la zona VIP de l’estadi durant dues jornades, una mesura poc habitual.
Cal assenyalar que, per la seva banda, feia dies que el club preparava la seva defensa després de mostrar públicament el seu desacord amb el contingut de l’acta arbitral, insistint que part dels fets recollits no es corresponien amb el que havia passat realment i treballant a recopilar imatges i proves per intentar desmentir la versió del col·legiat.
Recompte
Gerard Piqué i Jaume Nogués: sis partits de suspensió i inhabilitació de dos mesos
Ferran Vilaseca: suspensió de quatre mesos
Cristian Lanzarote: tres partits i dos mesos de suspensió
Carles Manso i Jonathan Barreal: un partit de suspensió
Daniel Ortiz: dos partits de suspensió
Context
El context de tota la polèmica neix arran del partit de divendres passat contra l’Albacete, un duel marcat per la tensió arbitral i per diverses decisions que van indignar el conjunt tricolor. Així, després de la derrota, Piqué va assegurar que el club ja havia demanat feia setmanes al CTA que el col·legiat no tornés a arbitrar els seus partits perquè consideraven que existia “un tema personal” contra l’entitat. L’acta arbitral també va recollir diverses frases pronunciades per representants del club a la zona de vestidors i al pàrquing de l’estadi d’Encamp, entre elles el ja mediàtic “en un altre país us rebentarien”, en un clima de màxima crispació després del xiulet final.
L’endemà, l’entitat va reaccionar amb un comunicat oficial en què mostrava el seu “ferm desacord” amb el contingut de l’acta arbitral. El club assegurava que alguns dels fets descrits “no reflecteixen de manera verídica ni fidel el desenvolupament dels fets” i exigia que el redactat fos rectificat. A més, advertia que es reservava el dret d’emprendre accions legals per defensar “el bon nom i la reputació” tant de l’entitat com dels seus representants si no es modificava la versió arbitral.
Yeto, ‘tècnic’ diumenge
Amb l’expulsió de Carles Manso i Daniel Ortiz divendres, Aitor Yeto serà l’únic disponible del triumvirat per encapçalar la banqueta de l’FC Andorra aquest diumenge davant Las Palmas (14.00 hores). No serà pas la primera vegada que ho farà, ja que amb la destitució d’Eder Sarabia, i de la mà de Toni Astorgano −ara sense equip després d’estar a l’Eldenc i al Saragossa− i José Bermúdez −també sense equip després d’un pas pel ja desaparegut FK Khimki rus−, va encapçalar el conjunt tricolor que es va imposar al Mirandès l’any del descens.