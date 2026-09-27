Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Taules a Gibraltar. | FAF
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Competició continental

Andorra no passa de l’empat a zero a Gibraltar, tot i tenir ocasions, i suma el primer punt de la Nations League

Els tricolor disposen de les millors oportunitats, sobretot a la segona meitat, però no troben el gol i s'estrenen després de la derrota contra Malta

Andorra ha sumat el primer punt en aquesta nova aventura a la Nations League. Després de l’amarga derrota en l’estrena contra Malta, els tricolor han empatat a zero al camp de Gibraltar, en un partit igualat durant la primera meitat, però en el qual han fet un pas endavant després del descans. Així, els de Koldo Álvarez de Eulate han disposat de les ocasions més clares i han acabat assetjant la porteria local en el tram final, però la manca d’encert els ha impedit transformar la superioritat en el seu primer triomf al Grup 1 de la Lliga D.

La primera i única de perill de la primera meitat ha estat tricolor, amb Jordi Aláez engaltant una volea dins l’àrea que el porter local, Bradley Banda, ha aturat (9′). No gaire després ha arribat també l’única dels gibraltarenys, quan un dels noms propis del combinat, Tjay De Barr, ha fet una passada de la mort que no ha trobat rematador. Es tracta d’un davanter que ara milita a l’OFK Beograd de la Primera Divisió sèrbia i que, entre altres, va passar pel Wycombe Wanderers de la League One anglesa. En tot cas, els 45 minuts han estat molt parells, tot i que sent els locals quins portaven la iniciativa.

A la tornada dels vestidors, els pirenaics han gaudit de dues accions més per obrir la llauna, totes elles amb Guillaume López com a protagonista. La primera ha estat rematant de testa una centrada lateral que ha acabat enviant fora pel pal llarg, mentre que la segona, desfent-se de tres rivals, l’ha clos xutant des de la frontal directament a les mans de Banda (56′). La possessió ha estat llavors per als de Koldo i a partir del 70′ han mostrat una altra cara assetjant la porteria contrària, però sempre veient com l’esfèrica no hi entrava, i alguna que altra vegada, de miracle. En tot cas, l’empat a zero s’ha mantingut fins al final.

La selecció obre la Nations League amb una cruel derrota davant una Malta que remunta als darrers 10 minuts (1-2)

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els promotors reconstruiran la Querola després de l’incendi: «Vint anys de feina no desapareixen entre les flames»
Educació vol estendre aquest curs als tres centres de segona ensenyança el sistema per ‘custodiar’ els mòbils
Els farmacèutics plantegen crear una FP específica d’auxiliar de farmàcia: «Fa falta molta gent en aquest sector»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 20/09/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Inter Escaldes

3

Ranger's

0

  • 20/09/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Casa de Portugal

0

Atlètic Escaldes

3

  • 20/09/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Esperança

4

FC Ordino

0

  • 20/09/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Sporting Escaldes

1

FC Santa Coloma

5

  • 19/09/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Carroi

2

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Jordi Cano encapçala l’ofensiva d’un FC Andorra que es retroba amb la victòria a Granada i trenca la mala ratxa (2-3)
  • Esports
El MoraBanc Andorra deixa escapar l’estrena davant l’Obradoiro després d’arribar amb avantatge a l’últim quart
  • Esports
Manso posa el focus en la confiança per trencar la ratxa: «No fem les coses tan malament per portar cinc derrotes»
Entrevistes esportives
Berta Miquel
Gimnasta rítmica
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu