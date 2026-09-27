Andorra no passa de l’empat a zero a Gibraltar, tot i tenir ocasions, i suma el primer punt de la Nations League

Andorra ha sumat el primer punt en aquesta nova aventura a la Nations League. Després de l’amarga derrota en l’estrena contra Malta, els tricolor han empatat a zero al camp de Gibraltar, en un partit igualat durant la primera meitat, però en el qual han fet un pas endavant després del descans. Així, els de Koldo Álvarez de Eulate han disposat de les ocasions més clares i han acabat assetjant la porteria local en el tram final, però la manca d’encert els ha impedit transformar la superioritat en el seu primer triomf al Grup 1 de la Lliga D.
La primera i única de perill de la primera meitat ha estat tricolor, amb Jordi Aláez engaltant una volea dins l’àrea que el porter local, Bradley Banda, ha aturat (9′). No gaire després ha arribat també l’única dels gibraltarenys, quan un dels noms propis del combinat, Tjay De Barr, ha fet una passada de la mort que no ha trobat rematador. Es tracta d’un davanter que ara milita a l’OFK Beograd de la Primera Divisió sèrbia i que, entre altres, va passar pel Wycombe Wanderers de la League One anglesa. En tot cas, els 45 minuts han estat molt parells, tot i que sent els locals quins portaven la iniciativa.
A la tornada dels vestidors, els pirenaics han gaudit de dues accions més per obrir la llauna, totes elles amb Guillaume López com a protagonista. La primera ha estat rematant de testa una centrada lateral que ha acabat enviant fora pel pal llarg, mentre que la segona, desfent-se de tres rivals, l’ha clos xutant des de la frontal directament a les mans de Banda (56′). La possessió ha estat llavors per als de Koldo i a partir del 70′ han mostrat una altra cara assetjant la porteria contrària, però sempre veient com l’esfèrica no hi entrava, i alguna que altra vegada, de miracle. En tot cas, l’empat a zero s’ha mantingut fins al final.