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  • El MoraBanc anuncia oficialment el fixatge de James Akinjo. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc anuncia oficialment el fixatge de James Akinjo, per una temporada, com a nou director de joc

La direcció esportiva posa l'ullet en Wesley Iwundu, aler nord-americà amb passaport nigerià que vindria a suplir la marxa d'Stan Okoye

Dit i fet. Tal com va avançar EL PERIÒDIC la setmana passada, James Akinjo és jugador del MoraBanc Andorra. L’anunci ha estat aquest matí, esmentant que el base nord-americà, de 25 anys i 1,85 metres d’alçada, signa per una temporada. Debutarà així a la Lliga Endesa i, comptant també amb una gran capacitat anotadora, ve a suplir la baixa de Shannon Evans.

Després de destacar durant l’etapa universitària però no ser escollit al Draft de l’NBA de 2022, va passar pels equips afiliats de New York Knicks, Sacramento Kings, Milwaukee Bucks i Denver Nuggets. Va ser precisament a la G League on es va consolidar com a generador abans de fer el salt a Europa, el passat abril, per jugar a l’Ironi Nes Ziona d’Israel, on va disputar el tram final del darrer campionat abans de quedar lliure.

«És un base molt fort físicament i amb una gran capacitat competitiva», ha assenyalat el director esportiu tricolor, Jordi Ardèvol, tot apuntant que Akinjo també destaca «pel seu nivell defensiu, gràcies al físic, la intensitat i l’energia amb què juga». «A la G League ha signat registres d’assistències molt destacats i ha estat un jugador reconegut dins la competició, arribant a disputar l’All-Star i mantenint-se sempre molt a prop de l’NBA», ha conclòs.

Un altre substitut, a la llista

D’altra banda, la direcció esportiva pirenaica ha posat l’ullet en Wesley Iwundu. Tal com ha avançat el ‘BonDia’, seria el substitut d’Stan Okoye i, en principi, ambdues parts són a poc d’arribar a un acord. Es tracta d’un aler nord-americà, també amb passaport nigerià, format a la Universitat de Kansas, on va disputar quatre temporades (2013-2017) i va ser inclòs dues vegades al tercer millor cinc de la Big 12 (2016 i 2017).

Va ser escollit en la 33a posició del Draft de l’NBA del 2017 pels Orlando Magic, equip amb el qual va jugar tres temporades abans de passar pels Dallas Mavericks, els New Orleans Pelicans i els Atlanta Hawks, acumulant 226 partits a l’NBA. Després del seu pas per la lliga nord-americana va iniciar una etapa europea amb el Rasta Vechta alemany (2023-24), va continuar al Promitheas Patras grec (2024-25) i la temporada passada va militar al South East Melbourne Phoenix de la lliga australiana (NBL).

El MoraBanc es fa amb els serveis de James Akinjo, base que, sobre el paper, suplirà la baixa de Shannon Evans

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