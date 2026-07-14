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  • Nacho Quintana celebra el seu gol, el de la remuntada. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol

Arribar i moldre: Nacho Quintana signa el gol de la remuntada contra el Millwall al primer tast de pretemporada (2-1)

L'altre protagonista de l'encontre ha estat el jove Stefan Golubović, jugador del Gimnàstic de Manresa, clau en ambdós gols de l'FC Andorra

Nacho Quintana ja dona mostres de per què ha estat un molt bon fitxatge. Gràcies a ell, l’FC Andorra, que ha donat avui el veritable tret de sortida a la pretemporada, ha sumat el primer triomf estiuenc després de remuntar el Millwall (2-1). Si bé els gols s’han fet esperar fins al segon temps, al primer hi ha hagut ocasions per obrir la llauna. La més clara ha estat per als del sud de Londres, amb un cop de cap de Josh Coburn que s’ha topat amb la fusta. Just després, Marc Domènech ha provat sort amb una falta directa que Lukas Jensen ha rebutjat.

A la tornada de vestidors, els de Carles Manso han portat la iniciativa i Stefan Golubović, del Gimnàstic de Manresa, ha fet el primer avís amb una rematada de cap al primer pal que ha acabat fora. No ha estat fins al minut 76 que Mathis Servais ha fet pujar el primer gol al marcador amb un xut llunyà des de fora l’àrea. Amb poc, els tricolor han igualat quan ha entrat en acció Quintana.

El migcampista toledà ha fet una gran conducció des del mig del camp i ha jugat amb Golubović, qui s’ha desfet d’un defensor i, després d’un canvi de peu, ha rematat de puntera (81′). Al cap de tres minuts, i sense temps a reacció per als anglesos, el mateix Quintana ha fet l’1-2 definitiu. Golubović ha tornat a ser protagonista en llançar-se a recuperar una mala passada d’un central rival, però Isaac Evans, porter dels ‘The Lions’, també hi ha arribat i ha acabat escombrant l’esfèrica perquè Quintana anotés a plaer.

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