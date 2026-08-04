Gina del Rio disputa aquesta setmana el Blink Festival de Noruega i farà els 10 km de divendres i l’esprint de dissabte

Després de setmanes d’entrenaments físics a Andorra i França, aquesta setmana torna la competició per a Gina del Rio, ja que prendrà part en el tradicional Blink Festival de ‘rollerski’ que se celebra a Noruega. Serà a la localitat de Sandnes, des d’aquest dimecres fins dissabte, amb diferents curses i actes socials. En detall, la tricolor correrà divendres els 10 quilòmetres, els quals començaran a les 18.25 hores, i l’esprint de l’endemà, el qual tindrà lloc a les 17.45 hores.
La fondista no correrà la tradicional pujada al Lysebotn (se celebra demà), mentre que, pel que fa a la cursa de 50 quilòmetres de dijous, l’equip encara ha de decidir si la farà o no. En qualsevol cas, aquestes cites són part habitual de la seva pretemporada i la intenció és continuar amb la preparació amb rodatge de competició.