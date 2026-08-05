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  • El cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez, amb els jugadors de l'FC Barcelona de futbol sala. | ANA / D.M.
Sergi Gil Bosch
  • Esports
Estatge culer

El Barça de futbol sala torna a Encamp per la pretemporada i ho fa acompanyat dels infants de l’Àrea de Jovent

El capità del conjunt blaugrana, Dídac Plana, es mostra molt satisfet amb l'estada anual a la parròquia: "És un entorn tan idíl·lic i tan adequat"

El Barça de futbol sala ha tornat un any més al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp per preparar la temporada. Ho ha fet acompanyat dels nens de les activitats d’estiu de l’Àrea de Jovent, amb els quals han jugat uns petits partits una vegada finalitzat el seu entrenament.

El capità del conjunt blaugrana, Dídac Plana, ha expressat que hi ha intenció de mantenir el ritme de victòries de cara al nou curs: «Hem tornat a guanyar després d’un temps, i ara el que volem fer és continuar-ho fent». Tanmateix, posa la Champions en el punt de mira com el pròxim gran repte a superar, tal com ha afirmat: «Venim de fer una bona temporada l’any passat, i ara tenim aquest repte majúscul que és la Champions, a la qual desitjàvem ja tornar a participar i que estic segur que, si més no, la gaudirem».

Aquest objectiu també l’ha reiterat l’entrenador de l’equip de futbol sala, Javi Rodríguez. «L’objectiu d’aquest any és continuar lluitant per tot i guanyar-ho tot. Sempre he dit que la línia entre guanyar i perdre és molt fina, però ningú ens pot retreure res si fem les coses com les hem fet aquest any», ha mencionat.

«Ara tenim aquest repte majúscul que és la Champions, a la qual desitjàvem ja tornar a participar i que estic segur que, si més no, la gaudirem» – Dídac Plana

Addicionalment, Plana s’ha mostrat agraït de poder retornar a Encamp per preparar el curs: «Cada any venim aquí, ens sentim molt bé per fer la feina que hem de fer en aquest tram, que és dura exigent. Però en un entorn tan idíl·lic i tan adequat per fer-ho, doncs és ideal«. Cal recordar que ja fa 16 anys que l’equip escull la parròquia encampadana com a lloc per preparar-se.

En aquest aspecte, s’ha pronunciat el cònsol menor, Xavier Fernàndez, qui ha assenyalat les bones instal·lacions de la parròquia com a un dels principals motius: «Si fa 16 anys que repeteixen és perquè hi ha alguna cosa bona que hi troben. I entre altres coses hi podríem trobar, per exemple, a part de les instal·lacions, tots els serveis que oferim també a la vila». El consol també ha remarcat que això ha servit per atraure altres equips a la parròquia, tot assegurant el que «gràcies a aquesta marca hem tingut altres clubs professionals que ens han vingut a visitar, de totes les edats».

Finalment, Fernàndez també ha volgut valorar positivament l’activitat que els jugadors han fet amb els infants de l’Àrea de Jovent: «Tota aquesta canalla té l’oportunitat de jugar amb un equip que acaba de ser campió de la lliga espanyola de futbol sala i compartir aquests moments en els seus ídols».

El primer equip femení Barça farà estada de pretemporada a Andorra la Vella des d’aquest dijous fins dilluns

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