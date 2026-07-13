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Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra fa oficial el fixatge de Randy Schneider, migcampista que arriba lliure i signa per dos cursos

Es tracta d'un mig centre ofensiu que també pot jugar més endarrerit en la sortida de pilota i que destaca per la capacitat associativa i la qualitat

L’FC Andorra ha anunciat el fixatge de Randy Schneider, migcampista de 24 anys que arriba lliure després de finalitzar la seva vinculació contractual amb el Winterthur i signa per dues temporades. Internacional absolut amb Filipines, reforça així la columna vertebral tricolor després d’haver desenvolupat tota de la seva trajectòria a Suïssa, país on va néixer. En aquest sentit, i després de formar-se a les inferiors del Beringen, el Schaffhausen i el Grasshopper, va debutar amb el primer equip d’aquest darrer el 2020.

Aquell mateix any va ser cedit a l’Aarau, on va trobar la continuïtat que necessitava per consolidar-se com a professional. Després d’una temporada a préstec, el conjunt de la costa del riu Aar va executar la seva incorporació definitiva, i durant la campanya 2021/22 va signar els millors registres ofensius, la qual cosa va despertar l’interès de clubs de la màxima categoria. L’estiu del 2022 va fitxar pel St. Gallen, amb el qual va fer el salt a la Superlliga suïssa, encara que va comptar amb menys protagonisme de l’esperat. Un any més tard, el 2023, es va incorporar al Winterthur, on va recuperar la regularitat i es va consolidar a l’elit del futbol suís.

Es tracta d’un mig centre ofensiu que també pot jugar més endarrerit en la sortida de pilota i que, apunten des del club tricolor, «destaca per la capacitat associativa, la qualitat amb pilota i la polivalència a la zona de creació». Schneider s’incorporarà demà a la tarda a l’expedició pirenaica a Pinatar Arena, on es posarà a les ordres del cos tècnic i començarà a treballar amb els seus nous companys.

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