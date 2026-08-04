Pau López assenyala que aterrar a l’FC Andorra «és un dels passos de la meva carrera que em fa més il·lusió»

El nou porter de l’FC Andorra, Pau López, ha assegurat que el seu fitxatge pel conjunt tricolor respon a una decisió tant esportiva com personal. En la seva presentació oficial, el català ha afirmat que, malgrat la trajectòria acumulada a l’elit del futbol europeu, arribar al Principat és «un dels passos de la meva carrera que em fa més il·lusió». «Volia jugar els anys que em queden d’una manera diferent, en un lloc on cregués que la meva família podia créixer», ha esmentat, tot destacant que Andorra és un país on tant ell com els seus han trobat «molta pau, desconnexió» i on sempre s’han sentit «feliços». A més, ha remarcat que també l’ha seduït un projecte que «està creixent» i del qual vol «formar part».
L’exporter de l’Espanyol, el Betis, la Roma, l’Olympique de Marsella i el Girona, entre d’altres, ha deixat clar que no arriba amb la titularitat assegurada ni l’espera, ja que «cap lloc et garanteix jugar». «Per molta trajectòria que tingui, si no estic al nivell no jugaré», ha afegit, insistint que el seu objectiu és «donar la meva millor versió» i ajudar l’equip «sigui jugant o sense fer-ho». En aquest sentit, també ha reconegut que els últims dos anys, en què ha disposat de menys minuts, li han servit per recuperar «les ganes de continuar creixent i millorant».
«Per molta trajectòria que tingui, si no estic al nivell no jugaré» – Pau López
Pel que fa a l’adaptació, López ha assegurat sentir-se «molt còmode» tant amb el vestidor com amb el model de joc. «És un model molt atractiu», ha comentat, tot admetent que exigeix «molta comprensió, molta pausa i molta tranquil·litat» als porters, però que és una manera d’entendre el futbol que sempre ha gaudit. També ha tingut paraules d’elogi per al capità i company sota pals, Nico Ratti, de qui ha destacat el lideratge dins del vestidor: «És la persona més important del club en aquest moment» i «està tot el dia entrenant i intentant ajudar».
Finalment, el nou porter tricolor ha evitat marcar-se objectius classificatoris concrets, però sí que ha fixat la línia a seguir: «Hem d’intentar millorar la temporada passada». Igualment, ha destacat la identitat competitiva que vol imprimir el conjunt de Carles Manso: «L’FC Andorra ha de ser un equip que mossegui, que sigui intens», i ha defensat que mantenir una idea de joc definida farà que «jugui qui jugui, l’equip rendeixi bé».
El deute amb Sarabia, pagat
D’altra banda, l’FC Andorra ja ha efectuat el pagament del deute que mantenia amb Eder Sarabia (entorn 460.000 euros), i resta a l’espera que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) el validi per desbloquejar les llicències de jugadors.
Aron Rodrigo, al Mirandès
L’FC Andorra i el Mirandès han arribat a un acord per a la cessió d’Aron Rodrigo al conjunt de Miranda de Ebro durant la temporada 2026/27. El futbolista andorrà afrontarà així una nova etapa a 1a RFEF amb l’objectiu de continuar la seva progressió i gaudir de minuts de qualitat.