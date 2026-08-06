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  • Un grup de persones durant una proposta anterior de FEDA Cultura. | FEDA Cultura
Sergi Gil Bosch
  • Cultura
Nits d’estiu de FEDA Cultura

‘Dolça FHASA’, de Les Il·luminades, torna a donar vida al camí hidroelèctric amb una nova visita teatralitzada

Aquesta tindrà lloc a les 19.30 hores, en un primer torn, i a les 21.00 hores en el segon, i començarà des de la Casa dels Guardes d’Engolasters

Una de les cites de les Nits d’estiu de FEDA Cultura és la visita teatralitzada al camí hidroelèctric d’Engolasters. Enguany, la proposta serà el 8 d’agost, i anirà a càrrec del grup teatral Les Il·luminades sota el nom ‘Dolça FHASA’.

Amb el seu estil particular i característic, sempre amb un toc d’humor, la senyora Rosa, la Carmeta i la Lluïsa (interpretades per Cristina Pericas, Iris Orriols i Anna Mangot) portaran a viure a les persones que hi assisteixin la celebració del primer aniversari del projecte ‘FHASA, la llum de la seva llar’. Al llarg del camí hidroelèctric, es reviuran les anècdotes dels treballadors i els reptes de la construcció.

La visita teatralitzada tindrà lloc a les 19.30 hores, en un primer torn, i a les 21.00 hores en el segon, i començarà des de la Casa dels Guardes d’Engolasters. Cal recordar que per assistir cal fer una reserva, la qual es pot fer al correu fedacultura@feda.ad.

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