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Futbol - Mercat de fixatges

L’FC Andorra anuncia la incorporació del migcampista Nacho Quintana per a les pròximes dues temporades

Format a les categories inferiors de l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, on debuta amb el primer equip, arriba lliure després de finalitzar etapa a l'Eldenc

L’FC Andorra ha anunciat la incorporació de Nacho Quintana, migcampista que arriba lliure després de finalitzar la seva etapa a l’Eldenc i signa per a les pròximes dues temporades amb opció d’una més. Natural de Seseña, es va formar a les categories inferiors de l’Atlètic de Madrid i el Sevilla, on va arribar a debutar amb el primer equip abans d’acumular experiència al Lugo i l’Eldenc, on ha completat els dos anteriors cursos.

Es tracta concretament d’un mig centre ofensiu de 25 anys i 1,78 metres, tot i que també ha arribat a jugar d’extrem esquerre. Tal com assenyalen des del club tricolor, Quintana destaca per la seva qualitat entre línies, la mobilitat, la capacitat d’associació i l’arribada a l’àrea rival, així com la visió de joc i la mobilitat.

L’FC Andorra presenta la nova primera equipació, la qual manté la combinació tricolor de les últimes temporades

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