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  • L'avís emès pel Servei Meteorològic. | Servei Meteorològic
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Meteorologia

L’avís per tempestes s’eleva a nivell taronja en activar-se una prealerta per fenòmens meteorològics violents

Segons les previsions, les tempestes podran ser localment intenses i anar acompanyades d'aparell elèctric, ratxes fortes de vent i calamarsa

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha activat aquest dijous una prealerta per fenòmens meteorològics violents després que el Servei Meteorològic hagi emès un avís taronja per un episodi de tempestes que afectarà el país durant la tarda.

Segons les previsions, les tempestes podran ser localment intenses i anar acompanyades d’aparell elèctric, ratxes fortes de vent i calamarsa. L’avís estarà vigent entre les 12.00 i les 18.00 hores, tot i que la franja de més afectació s’espera entre les 14.00 i les 16.00 hores. Durant aquest període, les tempestes podrien ser estacionàries en alguns punts i deixar acumulacions de precipitació superiors als 15 litres per metre quadrat en només 30 minuts.

Podrien deixar acumulacions de precipitació superiors als 15 litres per metre quadrat en només 30 minuts

El Servei Meteorològic preveu que el flux de nord-oest desplaci progressivament les precipitacions cap a Catalunya al llarg de la tarda, de manera que l’episodi deixarà d’afectar el Principat a les darreres hores del dia.

Recomanacions

Davant aquesta situació, Protecció Civil recomana als col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran, els infants i les persones amb discapacitat, que evitin sortir a l’exterior mentre duri l’episodi. Amb caràcter general, es demana a la població que eviti els desplaçaments innecessaris i que, si és imprescindible agafar el vehicle, extremi la prudència al volant. També s’aconsella als vianants allunyar-se de rius, rierols i ponts per evitar riscos derivats de possibles crescudes sobtades.

A més, es recomana retirar o assegurar els objectes dels balcons i les terrasses que puguin desprendre’s pel vent, mantenir portes i finestres tancades, abaixar les persianes durant la tempesta, limitar les activitats a l’aire lliure, especialment a la muntanya, i buscar refugi en cas d’activitat elèctrica.

Avís groc per tempestes aquest dijous a la tarda, amb possible acompanyament d’activitat elèctrica i calamarsa

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