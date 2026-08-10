Detingut a la Massana un home de 40 anys per la tinença de 45 pastilles de metadona amagades al seu domicili

Quatre persones han estat detingudes durant aquest primer cap de setmana d’agost en el marc de diverses actuacions relacionades amb un presumpte delicte contra la salut pública, com també un furt i un altre delicte contra la seguretat del trànsit que s’enllaça a continuació.
Per aquest motiu, aquest passat diumenge al migdia, els agents van detenir a la Massana un home de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. En aquest sentit, el cos va haver d’intervenir després que una dona requerís els serveis policials «perquè havia trobat a casa seva diversos medicaments que, segons va manifestar, pertanyien a la seva parella i podien tractar-se de productes estupefaents».
La seva parella va trobar a casa 10 blísters amb més de 40 pastilles del fàrmac citat, moment que va trucar «alterada» al cos d’ordre per alertar la troballa
És per això que la sol·licitant, «en un estat d’angoixa», va lliurar als agents 10 blísters amb un total de 45 pastilles d’hidroclorur de metadona de cinc mil·ligrams. Posteriorment, els agents van requerir l’home, que «no va poder afegir explicacions coherents sobre la tinença dels medicaments», segons ha estipulat la Policia en un comunicat. Després de les verificacions corresponents, el cos d’ordre va corroborar que es tractava de metadona, «un opiaci sintètic que requereix recepta mèdica».