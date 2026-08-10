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Paris Mameghani Garcia
Altres intervencions del cos d'ordre

La Policia controla una parella per furtar una motxilla al Pas de la Casa amb diversos dispositius electrònics

Els acusats van sortir en cotxe amb diferents ordinadors portàtils i altres aparells, però van ser vistos i arrestats en un aparcament de la capital

En un altre ordre quant a les detencions efectuades aquest passat cap de setmana, dissabte a la tarda, la Policia va rebre una denúncia per la sostracció d’una motxilla amb diversos equips informàtics de l’interior d’un establiment de restauració del Pas de la Casa. Passades unes hores, els agents van rebre un nou avís que situava els presumptes autors en un aparcament d’Andorra la Vella.

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Rebut l’avís, dues patrulles es van desplaçar fins al lloc i «van identificar les persones que es trobaven a l’interior d’un vehicle». Durant la intervenció, els agents han constatat que van localitzar dos ordinadors portàtils, uns auriculars, una ampolla de colònia i els carregadors dels aparells, conjunt de material que coincidia amb el denunciat inicialment. Així, la parella va quedar detinguda com a presumpta autora del furt.

Control preventiu autoritzat per Justícia

Durant la matinada de dissabte, altrament i com a darrera intervenció, i «en el marc d’un control preventiu d’alcoholèmia autoritzat pel Ministeri de Justícia i Interior», els agents policials van controlar un home de 24 anys que va donar una taxa d’alcoholèmia d’1,80 grams per litre.

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