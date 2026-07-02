Educació estudia retirar definitivament els iPads de les escoles si no pot evitar un nou accés a contingut sexual

Els principals ‘actors’ implicats en la cartera ministerial d’Educació han comparegut aquest dijous per donar explicacions sobre l’accés a contingut sexual a través d’un iPad en una aula de quarta de primera ensenyança de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella. Una situació que el ministre Ladislau Baró ha qualificat d‘»inacceptable»: «Volem expressar la nostra determinació a evitar que això es pugui tornar a repetir», ha afirmat el ministre, qui ha advertit que episodis com aquest poden «comprometre la solvència i la credibilitat» del sistema educatiu.
En aquest sentit, la directora de l’Escola Andorrana, Olga Gelabert, ha explicat que els fets es van produir mentre l’aula treballava amb grups cooperatius i amb els iPads assignats a aquests mateixos grups. «Ràpidament, la mestra detecta que un alumne està entrant en un contingut totalment inapropiat», ha detallat, afegint que, en aquell precís moment, la docent ho va comunicar a la direcció del centre, la qual va ser qui va contactar amb l’àrea de desenvolupament tecnològic del ministeri. A partir d’aquí, es va decidir fer «una retirada absoluta dels iPads a primera ensenyança d’Andorra la Vella i de la resta de les escoles».
«Va ser el propi Google el que va oferir imatges inadequades […] Si no podem garantir que els iPads tornin amb seguretat a les escoles, no tornaran a les escoles» – Xavier Campuzano
Per tal d’esclarir més detalls sobre l’afer, el director del departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha precisat que la incidència no ha afectat tota la xarxa educativa, sinó «un determinat conjunt d’iPads» i una aplicació concreta. Així, i segons ha indicat, la xarxa XENA disposa de diverses capes de protecció i es considera segura, però en aquest cas les mesures «no han funcionat«. Tanmateix, les mateixes mesures sí que han resultat efectives pel que fa a les cerques generals i les de vídeo, les quals semblaria que sí que han quedat correctament filtrades.
Llavors, quin és el punt per a la cerca d’imatges? Bé, segons ha exposat Campuzano, és aquí on la mateixa ‘app’ utilitzava una via tècnica «que Google no té documentada» i que se saltava la seva pròpia forma de protegir l’accés. «Va ser el propi Google el que va oferir imatges inadequades», ha assenyalat, malgrat que és Google qui recomana una sèrie de bones pràctiques per forçar les cerques segures en entorns escolars. Tot i això, una actualització hauria generat que alguns dispositius esquivessin aquests filtres. «Aquesta disparitat ens descol·loca tecnològicament», ha reconegut Campuzano, ja que alguns iPads han quedat corregits amb actualitzacions i altres, de la mateixa generació, continuaven presentant la mateixa qüestió.
«Seria un error garrafal girar l’esquena a la tecnologia […] Davant de qualsevol dubte, abans anirem cap al paper i el boli que cap a la tecnologia» – Ladislau Baró
Qüestionats pels possibles iPads afectats, Educació calcula que podríem estar parlant d’una xifra d’entre 30 i 35 dels, aproximadament, 150 dispositius distribuïts per a grups cooperatius a primera ensenyança. En aquest sentit, ja s’han mantingut reunions virtuals amb Google i la setmana vinent hi haurà una trobada presencial a la seu de Barcelona per determinar com es pot mitigar la incidència. En paral·lel, també s’ha activat un grup tècnic amb Andorra Telecom i amb el proveïdor dels filtres de la xarxa XENA per reforçar les diferents capes de seguretat. Val a dir que el sistema disposa de tres nivells de filtratge: la cerca segura, els filtres de contingut i adreces web de la xarxa educativa, i una darrera capa aplicada conjuntament amb Andorra Telecom abans de la sortida a internet.
Tanmateix, i sobre el retorn dels dispositius al setembre, Campuzano s’ha mostrat prudent: «Si no podem garantir que els iPads tornin amb seguretat a les escoles, no tornaran«. Una decisió que podria fins i tot «accelerar» la reflexió sobre el canvi de dispositius dins del pla integral per al bon ús de la tecnologia educativa, tot i que el director també ha volgut diferenciar aquest cas del procés iniciat a segona ensenyança per substituir iPads per Chromebooks. En aquest cas, el canvi no responia a motius de seguretat, sinó a la necessitat d’evitar el «contingut distractor» dels dispositius propietat de les famílies, com Instagram, TikTok o WhatsApp. A primera ensenyança, en canvi, aquest són supervisats pel ministeri i el component distractor «no existeix».
En darrer terme, i qüestionat per la presència de la tecnologia a les aules, Baró ha insistit que l’incident no suposa en cap cas replantejar el seu ús, però sí reforçar-ne la seguretat. «Seria un error garrafal girar l’esquena a la tecnologia», ha afirmat, tot i alertar que «seria un error garrafal no ser conscients» que el que ha passat és «un fet d’una gravetat molt significativa». Altrament, el titular d’Educació ha apuntalat que l’Executiu farà una diagnosi i una auditoria per identificar els punts de risc i aplicar les correccions necessàries: «Davant de qualsevol dubte, abans anirem cap al paper i el boli que cap a la tecnologia». «Només podem continuar avançant amb la presència de la tecnologia si som capaços de garantir que l’escola és un espai lliure d’aquests continguts», ha conclòs.