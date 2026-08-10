La importació de carburants decau en tots els seus vessants més d’un 3% al juliol amb prop de 12 milions de litres

La importació de carburants durant el mes de juliol ha estat d’11,79 milions de litres, la qual cosa representa una variació percentual negativa del 3,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. En aquest aspecte, aquest mes totes les categories tenen una variació negativa: el fuel domèstic del 5,7%, el gasoil de locomoció del 2,4% i la gasolina sense plom del 5,7%.
Tanmateix, i això també és destacable, respecte a la comparació amb el mes anterior, el juny, les dades d’importacions de carburants al mes de juliol mostren una variació positiva del 22,4%. És per aquesta raó que aquest mes el gasoil de locomoció i la gasolina sense plom presenten variacions positives del 32,2% i del 27,6%, respectivament. D’altra banda, el fuel domèstic és l’única categoria que es manté negativa amb un 32,5%.
Durant els darrers 12 mesos, el país ha importat poc més de 157 milions de litres de carburants, mentre un any enrere s’havien assolit més de 164 milions (2025)
Interessant és saber que de gener a juliol, en aquest primer semestre d’any, la importació dels carburants ha estat de 89,05 milions de litres, el que representa una variació percentual del 6,7% en contraposició al mateix període de l’any 2025. Novament totes les categories presenten variacions negatives: el gasoil de locomoció del 9%, la gasolina sense plom del 5,3% i el fuel domèstic del 4%.
Finalment, i pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 157,58 milions de litres, cosa que suposa una variació negativa del 4,1% respecte als 164,40 milions de litres acumulats un any enrere. Així mateix, totes les categories presenten variacions negatives: el gasoil de locomoció del 6,4%, el fuel domèstic del 2,5% i la gasolina sense plom de l’1,3%.