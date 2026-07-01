Es retiren els iPads de l’escola de Santa Coloma després d’una fallada que va permetre accedir a contingut sexual

El Ministeri d’Educació ha retirat temporalment els iPads de l’escola andorrana de primera ensenyança de Santa Coloma després que alguns alumnes accedissin a contingut pornogràfic a través d’aquests dispositius. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, els fets es van detectar pocs dies abans de Sant Joan, quan un docent va informar la direcció del centre, qui va activar els protocols establerts fins a traslladar el cas al ministeri.
En aquest sentit, Casal ha atribuït l’incident a «un canvi de normativa o de procediments dels tallafocs de Google», el qual hauria permès als alumnes esquivar els filtres de seguretat instal·lats als dispositius i accedir a continguts «inadequats per a la seva edat». Així, el ministre ha admès que es tracta d’una situació que «ens preocupa» i ha explicat que, davant la impossibilitat de restablir de manera immediata el sistema de protecció anterior, es va optar per retirar els aparells de les aules.
Val a dir que, segons ha exposat el portaveu governamental, la decisió també es va veure condicionada pel calendari escolar, ja que el curs finalitza aquesta setmana. Per aquest motiu, els dispositius no es tornaran a distribuir fins al setembre: «Hi tornaran amb dispositius que garanteixin plenament la seguretat que des del ministeri volem garantir», ha assegurat Casal, tot remarcant que l’objectiu és evitar que una situació similar es pugui repetir en el futur. «Garantirem que això no torni a passar», ha conclòs.