Educació estendrà la custòdia dels mòbils als tres centres de segona ensenyança amb armariets intel·ligents

Educació considera satisfactòria la prova pilot per a la custòdia de telèfons mòbils que es va dur a terme el curs passat a l’escola de segona ensenyança d’Encamp i treballa ara per estendre el sistema als altres dos centres de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà. El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ja va avançar en una entrevista amb l’Agència de Notícies Andorrana la voluntat d’ampliar la mesura, tot i que quedava pendent determinar quin era el sistema més adequat per fer efectiva la custòdia dels dispositius.
En aquest sentit, el ministeri ha convocat ara un concurs públic per contractar una empresa que s’encarregui del servei de lloguer d’armariets intel·ligents on els alumnes hauran de deixar els seus aparells. Segons consta en l’edicte publicat aquest dimecres al BOPA, les empreses interessades disposen fins al 18 de novembre per presentar les seves ofertes. El procediment es farà mitjançant un concurs internacional i permetrà al ministeri avançar en la implantació del sistema de custòdia després d’haver valorat diferents alternatives per determinar quina s’adaptava millor a les necessitats dels centres.
D’aquesta manera, la custòdia dels telèfons mòbils s’estendrà als tres centres de segona ensenyança de l’Escola Andorrana: Santa Coloma, Ordino i Encamp. Precisament, aquest últim va acollir el curs passat la prova pilot, durant la qual els alumnes havien de dipositar els dispositius quan arribaven al centre i només els podien recuperar una vegada finalitzada la jornada lectiva. La iniciativa tenia com a objectiu millorar la convivència als centres i garantir que la prohibició de l’ús dels mòbils fos efectiva.
Durant aquella prova, els dispositius es dipositaven en caixes fortes a l’arribada dels estudiants i es recuperaven al final de l’horari lectiu. Després d’avaluar diferents sistemes per donar continuïtat a la mesura i ampliar-la als altres centres, Educació aposta ara pels armariets intel·ligents com el sistema de custòdia que considera més adequat. De manera paral·lela a la contractació del servei, el ministeri formalitzarà també el procediment que hauran de seguir els alumnes per dipositar els seus aparells.