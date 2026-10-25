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  • La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, durant un Consell de Comú. | Marvin Arquíñigo
Agències
Unió dels dominis esquiables de la Massana

Patrimoni aprova la unió esquiable de Pal i Arinsal, tot delimitant una zona de protecció dels fòssils del port Negre

El projecte encara està pendent de l'informe de Medi Ambient i de les valoracions sobre la caiguda de blocs rocosos i altres qüestions d'ordenament

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha assegurat que el projecte d’unió esquiable dels sectors de Pal i Arinsal ja disposa de l’informe favorable del Departament de Patrimoni, el qual delimita una zona de protecció dels fòssils localitzats al port Negre. Així, segons ha mencionat, el comú va rebre l’informe positiu la setmana passada i ara està pendent de rebre la valoració del Departament de Medi Ambient, així com altres informes necessaris per continuar avançant en el projecte.

«A nivell de patrimoni, l’informe ja és favorable», ha indicat Sansa, qui ha precisat que ara esperen que Medi Ambient emeti també un informe favorable. A més, ha assenyalat que encara cal completar l’avaluació relativa a la caiguda de blocs rocosos i rebre algun informe més d’ordenament. «Ens han dit que ho estan fent i després falta tot el tema de caiguda de blocs rocosos, que això també s’ha d’acabar de polir», ha detallat.

La zona delimitada al port Negre per preservar els fòssils no podrà acollir pilones ni elements vinculats als canons de neu

Pel que fa a les recomanacions de Patrimoni arran de les prospeccions paleontològiques al port Negre, la cònsol major ha assenyalat que s’ha delimitat un perímetre que haurà de quedar protegit per preservar els fòssils que s’hi han trobat. En aquest sentit, ha remarcat que dins d’aquesta zona no s’hi podran instal·lar pilones ni elements vinculats als canons de neu. «Al final és una zona de protecció que s’ha de mirar de preservar», ha afirmat.

Les prospeccions al port Negre havien constatat l’abundància de fòssils a l’indret, motiu pel qual la zona es considera d’interès paleontològic i la valoració de Patrimoni esdevenia un dels elements determinants per al desenvolupament de la unió esquiable entre Pal i Arinsal. Amb l’informe favorable ja emès, el projecte continua pendent de completar els tràmits i les valoracions sectorials restants, informa l’ANA.

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