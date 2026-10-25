Salut preveu definir a finals d’octubre el cribratge de càncer de pulmó per a grans fumadors amb el suport de l’ICO

El Ministeri de Salut preveu disposar a finals d’aquest mes de l’anàlisi necessària per concretar la implantació d’un programa de cribratge de càncer de pulmó adreçat a grans fumadors. Així ho ha indicat la ministra de Salut, Helena Mas, qui ha detallat que el Govern treballa conjuntament amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) per determinar els criteris d’accés i les característiques del programa. A diferència dels cribratges de mama o de còlon i recte, aquesta iniciativa no s’adreçaria al conjunt de la població, sinó exclusivament a persones amb un risc elevat de desenvolupar la malaltia.
D’altra banda, Mas ha anunciat que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell concentrarà tots els serveis d’oncologia a la planta -3 a partir del març. La reorganització permetrà agrupar en un mateix espai les consultes i els tractaments, incloses les sessions de quimioteràpia, amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients. Així mateix, la ministra també ha destacat l’activitat de la unitat de mama, la qual ja ha intervingut quirúrgicament més de 85 pacients al Principat, fet que permet evitar una part dels desplaçaments a l’estranger.
Salut treballa per avançar en l’oncologia de precisió, basada en tractaments adaptats a les característiques de cada pacient
Paral·lelament, el ministeri treballa per avançar en l’oncologia de precisió, basada en tractaments adaptats a les característiques de cada pacient. En relació, el comitè de tumors, integrat per professionals de diferents especialitats, és l’encarregat d’avaluar els casos i determinar les opcions terapèutiques més adequades. Cal esmentar que també s’ha impulsat la incorporació de professionals per facilitar que els pacients puguin continuar el seguiment mèdic a Andorra, encara que hagin de rebre determinats tractaments fora del país.
Finalment, Salut està revisant les tarifes d’algunes prestacions sanitàries que actualment disposen d’un reemborsament del 90%, amb la voluntat d’elevar-lo fins al 100%. La ministra ha recordat que el decret d’acompanyament ja preveu ajudes per als desplaçaments i l’allotjament de les persones que necessiten rebre tractament a l’estranger. Aquestes mesures busquen reduir l’impacte econòmic i logístic que comporta l’atenció oncològica fora del Principat, informa l’ANA.