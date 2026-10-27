Casal obre la porta a incorporar Virtus al projecte de Demòcrates i aposta per ‘negociar’ les llistes des de zero

El secretari de Demòcrates per Andorra, Guillem Casal, ha confirmat que la formació manté converses amb diversos partits polítics, entre els quals Virtus, amb la voluntat d’explorar la construcció d’un projecte compartit de cara a les eleccions generals del 2027. En declaracions efectuades en el marc de la 47a Fira Concurs del Bestiar d’Andorra, Casal ha defensat que «sempre ens hem caracteritzat per intentar generar una renovació dins del mateix partit i aglutinar perfils de persones diferents. Al voltant de diverses formacions polítiques hi ha perfils que poden nodrir aquesta base àmplia», tot assegurant que «hi ha converses amb diverses formacions polítiques i, encara que ens acostem a les eleccions, encara hi ha cert marge».
Preguntat per la possibilitat d’incorporar Virtus a aquesta plataforma, Casal ha evitat concretar cap acord, però ha reconegut l’existència de contactes amb membres de la nova formació. «Hi ha membres destacats de Virtus que, sense anar més lluny, eren membres del Govern la passada legislatura i, per tant, crec que sempre hi ha hagut aquestes converses i les podem mantenir des d’aquesta base que sempre hem defensat, amb uns marges amplis del pensament ideològic o polític del centre plural que hi ha representat al nostre país», ha manifestat. Tanmateix, i pel que fa a les diferències ideològiques, el secretari ha apuntat que «en un pla entre esquerra i dreta, de vegades és molt complicat situar-hi les formacions polítiques. Potser algunes se solapen o potser en alguns temes poden ser més conservadores i en d’altres més socialdemòcrates».
«En un pla entre esquerra i dreta, de vegades és molt complicat situar-hi les formacions. Potser algunes se solapen o potser en alguns temes poden ser més conservadores i en d’altres més socialdemòcrates» – Guillem Casal
«Abans parlàvem del creixement sostenible. L’habitatge és un dels reptes que tenim plantejats, l’encaix d’Andorra en l’espai europeu a través de l’Acord d’associació també és un altre tema de debat que estarà a l’ordre del dia. El poder adquisitiu de la nostra ciutadania, el manteniment del nostre espai natural i del nostre ecosistema, amb un urbanisme més respectuós, són aspectes que estaran a l’ordre del dia», ha enumerat Casal sobre els punts que haurien de compartir les diferents formacions polítiques, explicant que l’objectiu és trobar perfils que comparteixin una mateixa sensibilitat sobre aquestes qüestions i que puguin coincidir en un projecte polític comú.
Tanmateix, i sobre el calendari per concretar la plataforma i les futures candidatures, el ministre ha assegurat que encara no s’han fixat terminis: «No tenim un calendari prefixat. De fet, encara no hi ha data de les eleccions. Es preveu que siguin a la primavera del 2027 i, per tant, encara hi ha cert marge», ha afirmat, tot insistint que «si volem construir alguna cosa compartida entre diverses formacions polítiques, de res serviria arribar-hi amb les llistes ja fetes i preparades des de casa nostra». «De res serviria arribar i dir que des de Demòcrates ja tenim les territorials tancades, la nacional tancada del número u fins al número set, que són els llocs amb més predominança dins d’una llista, i després dir als altres que vinguin, que posem les sigles o no les posem i que els deixem dos o tres llocs. Aquesta no és la manera de treballar», ha afegit.
«Encara hi ha cert marge […] Si volem construir alguna cosa compartida entre diverses formacions polítiques, de res serviria arribar-hi amb les llistes ja fetes i preparades des de casa nostra» – Guillem Casal
«La manera de treballar és reunir-nos, parlar de la visió compartida que tenim del país i, a partir d’aquí, els perfils vindran. Demòcrates té perfils, altres formacions tenen altres perfils i ja trobarem l’encaix necessari si es pot portar aquest projecte compartit a bon port, perquè això és el que estem treballant a dia d’avui», ha esmentat Casal, vinculant aquesta possible ampliació de l’espai polític de Demòcrates amb la renovació dels seus representants. «Al final és la filosofia que hem anat seguint al llarg dels anys. No fem res més que el que hem fet elecció rere elecció: intentar buscar talent que ens pugui aportar noves idees, noves maneres de fer i també relleu en els càrrecs polítics i en els càrrecs electes», ha conclòs el secretari, tot afegint que «més enllà de les sigles i dels noms, també hi haurà una renovació de les persones que encapçalin el projecte».