La 47a Fira d’Andorra la Vella posa el punt final amb fins a 78.000 visitants i bones vendes entre els expositors

La 47a Fira d’Andorra la Vella ha tancat aquest diumenge amb una afluència estimada d’entre 75.000 i 78.000 visitants durant els tres dies de celebració, unes xifres similars a les de l’edició anterior. Així ho ha avançat el cònsol major de la capital, Sergi González, qui ha fet un balanç positiu del certamen, tant pel que fa a la participació com a l’activitat comercial. «L’any passat ho vam tancar a vora dels 78.000, jo crec que aquest any estem a la vora del mateix», ha manifestat, a la vegada recordant que encara no es disposa de les dades definitives.
Pel que fa a les vendes, el mandatari ha destacat especialment els resultats del sector de l’automòbil, amb expositors que ja havien tancat nombroses operacions durant la jornada inaugural de divendres. També ha posat en relleu la bona resposta de les petites empreses participants: «Crec que és molt bona notícia, tant els vehicles, però sobretot també com aquestes petites empreses que estan confiant en la fira i els està funcionant bé». El cònsol ha atribuït part dels bons resultats a les condicions meteorològiques favorables i a la coincidència amb les vacances escolars.
Pel que fa a les vendes, el mandatari destaca especialment els resultats del sector de l’automòbil
D’altra banda, l’estand del Comú d’Andorra la Vella, dedicat a recollir propostes sobre el futur de la parròquia, ha comptabilitzat la participació d’unes 4.500 persones. La iniciativa, estructurada al voltant de quatre eixos, ha permès conèixer algunes de les principals demandes dels ciutadans, entre les quals destaquen la necessitat de disposar de més arbres, ampliar els carrils bici i habilitar nous espais comunitaris de trobada. En aquest sentit, González ha valorat positivament la implicació dels visitants i la possibilitat d’incorporar aquestes inquietuds al debat sobre el desenvolupament de la capital.
Finalment, el cònsol major també s’ha referit al futur Espai Capital, el projecte destinat a acollir activitats firals i altres esdeveniments a Andorra la Vella. Doncs, ha reconegut que la iniciativa necessitarà més temps del previst inicialment a causa de la seva dimensió i complexitat. Segons ha explicat, els terminis actuals situen la materialització del projecte en un període d’entre 24 i 32 mesos, és a dir, aproximadament entre dos i tres anys, informa l’ANA.