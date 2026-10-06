La retirada definitiva dels iPads, una oportunitat per replantejar quan i com entra la tecnologia als centres escolars

La retirada definitiva dels iPads de primera ensenyança ha rebut un ‘aval positiu’ per part de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (AMPAEA), des d’on consideren encertada la decisió, tot i que obren la porta a un debat més ampli sobre el paper que han de tenir les eines digitals en les diferents etapes educatives. «Penso que és una decisió encertada en tant que no es pot garantir la seguretat», ha valorat la gerent de l’entitat, Mireia Muñoz, qui ha diferenciat la desaparició d’aquests dispositius d’una retirada del model digital (en línia amb l’expressat des d’Educació): «La retirada no vol dir que es retiri aquest sistema de treball. En tot cas, retiren els iPads». Ara, i sota el parer de l’entitat, la situació passa per revisar en quin moment de l’escolarització s’han de començar a utilitzar aquestes eines i «com s’han d’introduir i en quines matèries o en quins processos».
«No sé si cal introduir-lo a primera ensenyança o no», ha reconegut Muñoz, considerant que ara és el moment ideal per poder fer aquesta revisió: «El quan, el com i en quines matèries és el que penso que s’ha de posar sobre la taula. I potser seria el moment de fer-ho». En aquest sentit, la gerent de l’AMPAEA ha plantejat una qüestió com és «ho introduïm al tercer cicle, ho introduïm al segon cicle?», posant com a exemple projectes en què l’entorn digital constitueix només una part concreta del procés d’aprenentatge. «Si només és per treballar les matemàtiques i la resta es fa a través de descobertes, de fitxes, de treball en grups, de racons, perfecte. No penso que sigui un ús exagerat ni elevat a nivell d’entorn digital», ha explicat, tot remarcant que haurien de ser els experts els que ajudessin a determinar «quina és la millor etapa per començar a introduir-ho».
«El quan, el com i en quines matèries és el que penso que s’ha de posar sobre la taula. I potser seria el moment de fer-ho […] Ho introduïm al tercer cicle, ho introduïm al segon cicle?» – Mireia Muñoz
Amb tot, Muñoz ha deixat clar que l’associació no qüestiona, en qualsevol cas, que els alumnes hagin d’adquirir competències digitals, ja que «les noves tecnologies, aquests recursos, han vingut, es quedaran i canviaran moltíssim […] Els infants han d’entendre que aquest és el seu entorn i que serà el seu entorn futur». «Hem de trobar un equilibri entre escriure, llegir, treballs en grup, recerca i saber interpretar l’entorn digital», ha afegit la gerent de l’ens, qui en ser qüestionada per la resposta ministerial després de detectar el problema, ha remarcat que, malgrat tot, mantenen la confiança en Educació: «Que el Ministeri hagi fet una auditoria quan s’ha detectat una bretxa de seguretat penso que és una decisió que s’ha pres ràpidament per poder valorar si s’ha de continuar amb aquest sistema operatiu o no», tot i reconèixer que desconeixia fins aleshores les limitacions.
«Nosaltres no vam ser coneixedors d’aquestes limitacions i, de fet, ens vam assabentar de l’auditoria conjuntament amb la resta. Quan hi va haver una acció que no era correcta i es va iniciar tot el procés va ser quan nosaltres també en vam ser coneixedors», ha apuntat Muñoz, esmentant també que ara, la preocupació de les famílies no pot acabar a les portes dels centres educatius, sinó que aquest episodi ha de servir perquè pares i mares revisin l’ús dels dispositius i de les xarxes fora de l’escola: «A mi el que em preocupa ara és com actuem a casa, perquè al final el ministeri pren unes decisions, però els nens tenen vida més enllà de l’escola», recordant que «som els màxims responsables de l’ús que fan els joves i els infants de l’entorn digital, sobretot a casa».
«A mi el que em preocupa ara és com actuem a casa, perquè al final el ministeri pren unes decisions, però els nens tenen vida més enllà de l’escola […] Som els màxims responsables» – Mireia Muñoz
En aquest sentit, Muñoz ha posat el punt en què les famílies han de prendre consciència que també poden existir riscos malgrat disposar de controls, però que aquesta responsabilitat ha de ser compartida amb els actors implicats. «Demanem al ministeri un entorn segur, a les famílies que siguin corresponsables amb aquesta educació de l’entorn digital i també als mestres que entenguin aquest canvi d’eina», ha enumerat Muñoz, incidint en el fet que «no tota la responsabilitat passa per l’escola». Així, la gerent de l’AMPAEA ha defensat que la substitució dels iPads per altres dispositius ha d’anar acompanyada tant de garanties de seguretat com d’un treball conjunt entre administració, docents i famílies, sense renunciar a formar uns alumnes que, sota el seu parer, «han d’estar formats en competències digitals, ningú pot negar-ho en el moment en què estem vivint».