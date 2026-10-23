La Fira d’Andorra torna a obrir les portes amb una jornada que combina comerç i diferents quefers interactius

La 47a Fira d’Andorra la Vella torna a reunir visitants amb tota mena d’interessos, des dels que aprofiten la jornada per donar una ullada a les novetats fins als que participen directament en les activitats que ofereixen molts dels expositors. La Montse i en Raül, qui la visiten cada any, han explicat a El Periòdic que una de les coses que més els agrada és veure els cotxes que s’hi exposen.
«Jo, sobretot, vinc a veure cotxes i em decebo perquè no hi ha elèctrics o n’hi ha molt pocs«, ha assenyalat la Montse, qui lamenta que l’oferta estigui molt centrada en els vehicles de combustió. L’Ariana i l’Hugo també venen atrets, principalment, pels vehicles, tot i que també participen en les activitats: «Cada any venim a veure cotxes i a fer les activitats, com la d’Andbank, en la qual he guanyat la gorra«. Per altra banda, altres visitants, com l’Alejandra, prefereixen centrar-se en les activitats. En concret, ha participat en una experiència de realitat virtual vinculada al futbol: «És una cosa totalment nova. És com portar l’esport als videojocs«.
«Avui hem de fer un treball per classe: hem de fer entrevistes a empreses per estudiar com funcionen i què representa que siguin aquí» – Joel
La jornada també és una oportunitat perquè els joves aprenguin, tal com ha explicat en Joel, alumne de formació professional que ha visitat la Fira amb els companys per fer un treball. «Avui hem de fer un treball per classe: hem de fer entrevistes a empreses per estudiar com funcionen i què representa que siguin aquí«, ha declarat.
Altres visitants decideixen venir de fora i aprofiten la seva estada al Principat per gaudir de la fira, com és el cas de la Karen, qui ve de la Vall d’Aran i ha pres part en una activitat amb bicicleta. «La veritat és que molt bé, tinc un bon ritme perquè faig una mica de rodatge», ha dit després d’acabar la prova. D’aquesta manera, un any més, la Fira ha combinat l’exposició comercial amb diverses activitats interactives i educatives, oferint propostes per a públics de totes les edats i interessos.