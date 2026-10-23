David Ledesma quantifica en «diversos milions» l’impacte de les despeses d’allotjament per als temporers

El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha afirmat en el marc de la 47a Fira d’Andorra la Vella que cada vegada s’han de destinar més recursos a l’allotjament dels treballadors, una despesa que s’ha convertit en un repte per a les estacions d’esquí. Així, i després que la temporada anterior estigués marcada per l’Entry/Exit System, Ledesma ha assegurat que «en principi tot està funcionant com hauria de funcionar».
Tanmateix, la preocupació se centra ara en l’habitatge i com allotjar a aproximadament 2.900 treballadors, una xifra que supera lleugerament respecte a l’any anterior i, amb la qual, «ja estem superant el 50% de les places hoteleres o d’allotjament destinades a allotjar aquests treballadors». Addicionalment, el directiu de Grandvalira Resorts ha mencionat que «l’impacte que ha tingut en els comptes de les estacions d’esquí haver d’allotjar els treballadors o haver-se de fer càrrec d’aquest allotjament és de diversos milions d’euros».
«És una situació complexa, i malgrat que estem trobant solucions, estem assumint un cost important que fa cinc anys no teníem» – David Ledesma
En aquesta línia, Ledesma ha mencionat que s’està negociant amb apartaments per ocupar-los amb els treballadors i que, lamentablement, això implica «un impacte en l’ocupació». «Estem retirant alguns llits que podrien ser per als esquiadors, però dels quals hem de prescindir per poder allotjar als nostres companys», ha assenyalat, tot afegint que «és una situació complexa, i malgrat que estem trobant solucions, estem assumint un cost important que fa cinc anys no teníem». Entre les solucions que es baralla, una és la construcció d’allotjaments per als temporers a Canillo, la qual cosa, segons el directiu, «encara hi estem treballant».
Per altra banda, també s’ha anunciat com a principal novetat de l’any la incorporació del MobilePass, el qual permetrà als esquiadors tenir el forfet al mòbil i, d’aquesta manera, accedir als remuntadors sense la necessitat de treure el dispositiu de la butxaca. «Creiem que és una innovació que millora l’experiència del client. Aquells que comprin la modalitat digital a la Fira ja la poden aplicar i des del primer dia de la temporada estarà funcionant», ha subratllat Ledesma.
Finalment, pel que fa als forfets de temporada, els quals mantenen els preus, la companyia preveu vendre un total de 22.900 abonaments, incloent-hi totes les modalitats com l’extraescolar, el Mountain Pass i el Nord Pass, tot i que a la Fira esperen igualar o superar les xifres de l’any passat al voltant dels 2.000 abonaments.