Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Grandvalira espera vendre 2.000 forfets de temporada a la Fira d'Andorra la Vella. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
Temporada d'hivern

David Ledesma quantifica en «diversos milions» l’impacte de les despeses d’allotjament per als temporers

El director de màrqueting de Grandvalira Resorts assenyala que han hagut de prescindir de llits per a clients per poder allotjar part dels treballadors

El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha afirmat en el marc de la 47a Fira d’Andorra la Vella que cada vegada s’han de destinar més recursos a l’allotjament dels treballadors, una despesa que s’ha convertit en un repte per a les estacions d’esquí. Així, i després que la temporada anterior estigués marcada per l’Entry/Exit System, Ledesma ha assegurat que «en principi tot està funcionant com hauria de funcionar».

Tanmateix, la preocupació se centra ara en l’habitatge i com allotjar a aproximadament 2.900 treballadors, una xifra que supera lleugerament respecte a l’any anterior i, amb la qual, «ja estem superant el 50% de les places hoteleres o d’allotjament destinades a allotjar aquests treballadors». Addicionalment, el directiu de Grandvalira Resorts ha mencionat que «l’impacte que ha tingut en els comptes de les estacions d’esquí haver d’allotjar els treballadors o haver-se de fer càrrec d’aquest allotjament és de diversos milions d’euros».

«És una situació complexa, i malgrat que estem trobant solucions, estem assumint un cost important que fa cinc anys no teníem» – David Ledesma

En aquesta línia, Ledesma ha mencionat que s’està negociant amb apartaments per ocupar-los amb els treballadors i que, lamentablement, això implica «un impacte en l’ocupació». «Estem retirant alguns llits que podrien ser per als esquiadors, però dels quals hem de prescindir per poder allotjar als nostres companys», ha assenyalat, tot afegint que «és una situació complexa, i malgrat que estem trobant solucions, estem assumint un cost important que fa cinc anys no teníem». Entre les solucions que es baralla, una és la construcció d’allotjaments per als temporers a Canillo, la qual cosa, segons el directiu, «encara hi estem treballant».

Per altra banda, també s’ha anunciat com a principal novetat de l’any la incorporació del MobilePass, el qual permetrà als esquiadors tenir el forfet al mòbil i, d’aquesta manera, accedir als remuntadors sense la necessitat de treure el dispositiu de la butxaca. «Creiem que és una innovació que millora l’experiència del client. Aquells que comprin la modalitat digital a la Fira ja la poden aplicar i des del primer dia de la temporada estarà funcionant», ha subratllat Ledesma.

Finalment, pel que fa als forfets de temporada, els quals mantenen els preus, la companyia preveu vendre un total de 22.900 abonaments, incloent-hi totes les modalitats com l’extraescolar, el Mountain Pass i el Nord Pass, tot i que a la Fira esperen igualar o superar les xifres de l’any passat al voltant dels 2.000 abonaments.

Govern i Comú d’Andorra la Vella pacten compartir l’Espai Capital al 50%, amb una aportació de fins a 11 milions

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Govern i Comú d’Andorra la Vella pacten compartir l’Espai Capital al 50%, amb una aportació de fins a 11 milions
El comú no tanca la porta a renunciar al mirador en funció de les al·legacions, les quals clouen el pròxim 14 de novembre
La Fira d’Andorra torna a obrir les portes amb una jornada que combina comerç i diferents quefers interactius

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Política, Societat
La corporació massanenca aprova provisionalment el nou POUP després de desestimar 47 de 107 al·legacions
  • Parròquies, Societat
La 47a Fira d’Andorra la Vella atrau a tota mena de visitants amb diferents interessos per la seva gran diversitat
  • Societat
La llei del burca tira endavant entre acusacions de populisme, retrets per ChatGPT i una picabaralla inesperada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
David Ledesma quantifica en «diversos milions» l’impacte de les despeses d’allotjament per als temporers
  • Parròquies, Societat
La Fira d’Andorra torna a obrir les portes amb una jornada que combina comerç i diferents quefers interactius
  • Parròquies, Societat
La 47a Fira d’Andorra la Vella atrau a tota mena de visitants amb diferents interessos per la seva gran diversitat
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu