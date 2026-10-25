Els farmacèutics alerten cobrar només 75 euros per una guàrdia de 24 hores i reclamen una remuneració més justa

El Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra (COFA) reclama una millora de la remuneració del servei de guàrdia, el qual actualment se situa al voltant dels 75 euros per una jornada de 24 hores, l’equivalent a poc més de tres euros per hora. El president de l’entitat, Jesús Robinat, ha qüestionat les condicions econòmiques d’aquest servei i ha insistit en la necessitat de revisar-ne la compensació. «Evidentment, no és un preu normal», ha manifestat, tot recordant la responsabilitat que implica mantenir una farmàcia disponible durant tot el dia.
Així mateix, ha assegurat que el sector continuarà traslladant aquesta reivindicació al Ministeri de Salut tot i les negatives rebudes fins ara. «S’està intentant millorar, però clar, demanem, però se’ns diu que no i ja està. I tampoc no hi ha res més a fer, més que continuar intentant que les coses es valorin d’una manera justa», ha lamentat. Pel que fa a l’activitat nocturna, Robinat ha detallat que entre les 21.00 hores i les 00.00 hores es poden atendre una quinzena de persones, mentre que entre la mitjanit i les 09.00 hores la xifra acostuma a situar-se entre sis i set usuaris.
«S’està intentant millorar, però clar, demanem, però se’ns diu que no i ja està» – Jesús Robinat
D’altra banda, el president del COFA ha expressat la seva confiança que el Projecte de llei d’ordenació farmacèutica, actualment en tràmit al Consell General, contribueixi a una distribució territorial més equilibrada dels establiments. Segons ha defensat, l’obertura de noves farmàcies hauria de respondre a les necessitats assistencials de la població i evitar una concentració excessiva en zones com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. «L’important és que les farmàcies estiguin al costat del malalt i del pacient», ha assenyalat, després de recordar que el col·legi ha participat durant anys en l’elaboració de la normativa.
En matèria de residus sanitaris, Robinat ha anunciat un acord amb el Ministeri de Medi Ambient perquè les farmàcies puguin recollir materials punxants d’ús domiciliari, com les xeringues, i medicaments caducats. La mesura pretén evitar que aquests residus acabin a les escombraries i provoquin accidents durant la seva manipulació. Tot i que el nou circuit de recollida ja s’ha acordat, encara queda pendent determinar la periodicitat amb què el servei corresponent retirarà els materials dels establiments.
Finalment, Robinat ha advertit que els problemes de subministrament de medicaments continuen afectant el Principat. En aquest sentit, ha vinculat aquesta situació amb les dificultats de producció a Europa i amb el fet que Andorra es trobi fora de l’espai Schengen, una circumstància que, segons ha indicat, pot deixar el país al marge de determinades quotes de distribució quan hi ha escassetat. Per cloure, també ha alertat que repartir una disponibilitat limitada de medicaments entre un nombre més elevat de farmàcies pot reduir les existències de cada establiment, informa l’ANA.